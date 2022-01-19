https://uz.sputniknews.ru/20220119/glavvrach-kliniki-zangiota-1-rasskazal-o-simptomax-patsientov-s-covid-22282376.html

Главврач клиники "Зангиота-1" рассказал о симптомах пациентов с COVID

Главврач клиники "Зангиота-1" рассказал о симптомах пациентов с COVID

Люди перестраховываются и обращаются к специализированную больницу при появлении любых симптомов ОРВИ, объяснил доктор наплыв посетителей в спецклинике.

2022-01-19T18:45+0500

2022-01-19T18:45+0500

2022-01-19T18:45+0500

общество

врач

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Анвар Хусанов, руководитель специализированной клиники "Зангиота-1", где проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19, рассказал, с какими симптомами они поступают в госпиталь. Интервью с медиком опубликовано в Telegram-канале Министерства здравоохранения Узбекистана.У большинства из них, по словам Хусанова, болезнь протекает легко, если сравнивать с течением болезни, вызванной штаммами "дельта" и "британский".Из 65−70 пациентов, обращавшихся в клинику в начале января, 70% госпитализировались. С 5 января был зафиксирован резкий скачок случаев заражения. По этой причине, в том числе люди перестраховываются и обращаются к специализированную больницу при появлении любых симптомов ОРВИ.У пациентов преимущественно наблюдаются повышенная температура, боль в суставах, головная боль, могут также присутствовать насморк, а также кашель и слабость.У 90−95% больных, поступающих в стационар в настоящее время нет снижения сатурации и поражения легких. Осложнения коронавируса сейчас встречаются редко, подчеркнул врач.В среднем активная фаза болезни длится до 5 дней. Ощутимо уменьшилась потребность в противовирусном препарате „Ремдесивир" и других, используемых для лечения пациентов в критическом состоянии.В отделении интенсивной терапии, которое рассчитано на 190 коек, сейчас лечатся значительно меньше пациентов, чем было во время пика волны штамма "дельта".Доктор обратился к жителям с просьбой не паниковать и без особой необходимости не посещать инфекционные лечебные учреждения, а обращаться за медицинской помощью в семейные поликлиники или в специальные COVID-поликлиники. Но главное — пройти вакцинацию.Читайте также:Где бесплатно делают ПЦР-тест — список адресов >>Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона" >>

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врач, коронавирус covid-19