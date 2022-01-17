https://uz.sputniknews.ru/20220117/uzbekistantsam-obyasnili-kak-reagirovat-na-rasprostranenie-omikrona-22226881.html

Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона"

Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона"

Эпидемиологическая обстановка продолжается ухудшаться. В Минздраве обратились к населению с призывом.

2022-01-17T13:36+0500

2022-01-17T13:36+0500

2022-01-17T14:01+0500

общество

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения призвали население не поддаваться панике из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом. В Минздраве напомнили, что штамм "омикрон" является более заразным, чем предыдущие мутации, но у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме. В основном, проявляются только респираторные симптомы. Первый случай заболевания "омикроном" выявили в Узбекистане 7 января. Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет. Однако эпидемиологическая ситуация в стране становится хуже.Накануне прирост заболевших COVID впервые с августа превысил 1 тысячу. Общее число заболевших COVID с начала пандемии в Узбекистане составляет 206 122 человека, умерших – 1518, выздоровевших – 199 193, на лечении находятся 5411 пациентов.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

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штамм-омикрон