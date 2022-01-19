https://uz.sputniknews.ru/20220119/mirziyoev-i-kozak-obsudili-v-tashkente-situatsiyu-v-tsentralnoy-azii-22285646.html

Мирзиёев и Козак обсудили в Ташкенте ситуацию в Центральной Азии

Мирзиёев и Козак обсудили в Ташкенте ситуацию в Центральной Азии

Президент Узбекистана и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации обсудили последние события в Центральной Азии и двустороннее отношения.

2022-01-19T22:17+0500

2022-01-19T22:17+0500

2022-01-19T22:17+0500

политика

ташкент

шавкат мирзиёев

центральная азия

дмитрий козак

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял Дмитрия Козака. Встреча прошла в Ташкенте в среду, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Как отмечается, стороны обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Особо отмечено, что договоренности, достигнутые на недавних встречах и контактах на высшем уровне, придали им мощный импульс для дальнейшего укрепления.Мирзиёев подчеркнул важность дальнейшего развития и раскрытия потенциала полномасштабного сотрудничества между двумя странами.Козак передал президенту приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.На прошлой недели лидеры двух стран поговорили по телефону лично. Они также обсудили ситуацию в Центральной Азии и последние события в Казахстане, а также вопросы двусторонних отношений.Стороны подчеркнули важность проведения серии мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

ташкент

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ташкент, шавкат мирзиёев, центральная азия, дмитрий козак