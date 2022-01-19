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Мирзиёев и Козак обсудили в Ташкенте ситуацию в Центральной Азии
Мирзиёев и Козак обсудили в Ташкенте ситуацию в Центральной Азии
Президент Узбекистана и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации обсудили последние события в Центральной Азии и двустороннее отношения.
2022-01-19T22:17+0500
2022-01-19T22:17+0500
политика
ташкент
шавкат мирзиёев
центральная азия
дмитрий козак
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял Дмитрия Козака. Встреча прошла в Ташкенте в среду, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Как отмечается, стороны обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Особо отмечено, что договоренности, достигнутые на недавних встречах и контактах на высшем уровне, придали им мощный импульс для дальнейшего укрепления.Мирзиёев подчеркнул важность дальнейшего развития и раскрытия потенциала полномасштабного сотрудничества между двумя странами.Козак передал президенту приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.На прошлой недели лидеры двух стран поговорили по телефону лично. Они также обсудили ситуацию в Центральной Азии и последние события в Казахстане, а также вопросы двусторонних отношений.Стороны подчеркнули важность проведения серии мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.
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ташкент, шавкат мирзиёев, центральная азия, дмитрий козак

Мирзиёев и Козак обсудили в Ташкенте ситуацию в Центральной Азии

22:17 19.01.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрия Козака.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрия Козака. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак обсудили последние события в Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял Дмитрия Козака. Встреча прошла в Ташкенте в среду, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Как отмечается, стороны обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Особо отмечено, что договоренности, достигнутые на недавних встречах и контактах на высшем уровне, придали им мощный импульс для дальнейшего укрепления.
Мирзиёев подчеркнул важность дальнейшего развития и раскрытия потенциала полномасштабного сотрудничества между двумя странами.
Козак передал президенту приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
На прошлой недели лидеры двух стран поговорили по телефону лично. Они также обсудили ситуацию в Центральной Азии и последние события в Казахстане, а также вопросы двусторонних отношений.
Стороны подчеркнули важность проведения серии мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.
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