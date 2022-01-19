https://uz.sputniknews.ru/20220119/novye-ustanovki-na-tes-sekonomyat-24-mlrd-kubometrov-gaza-v-god-22274707.html

Новые установки на ТЭС сэкономят 2,4 млрд кубометров газа в год

Новые установки на ТЭС сэкономят 2,4 млрд кубометров газа в год

Три электростанции Узбекистана оснастят новым оборудованием, что позволит вырабатывать за год дополнительно на 18 млрд кВт/ч электроэнергии.

2022-01-19T15:58+0500

2022-01-19T15:58+0500

2022-01-19T15:58+0500

общество

узбекистан

тэс

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. На трех электростанциях Узбекистана до 2026 года планируется запустить новые парогазовые и газотурбинные установки. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.В частности, на Талимарджанской ТЭС построят две парогазовые установки общей мощностью не менее 900 МВт, на Навоийской ТЭС – две парогазовые установки общей мощностью 1300 МВт, и на Ташкентской ТЭЦ – две газовые турбины общей мощностью 64 МВт.Как отметили в ведомстве, после ввода в эксплуатацию новых установок, модности энергосистемы страны увеличатся на 2 264 МВт, и в год электростанции Узбекистана смогут вырабатывать дополнительно 18 млрд кВт/ч электричества.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт.Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.Читайте также: АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости - посол России

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