https://uz.sputniknews.ru/20220119/pochemu-rossiyskie-reysy-ne-smogli-vyletet-v-aeroport-urgencha-22263848.html

Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча

Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча

Самолет UzAirways из Стамбула вовсе перенаправили в Ташкент. Подробности читайте в материале.

2022-01-19T08:30+0500

2022-01-19T08:30+0500

2022-01-19T08:30+0500

общество

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авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Вылеты рейсов "Уральских авиалиний" из Казани и Red Wings из Москвы в узбекский Ургенч были задержаны. Всему виной стал сильный снегопад в аэропорту прибытия. Накануне вечером аэропорт Ургенча закрыли из-за непогоды, коэффициент сцепления взлетной полосы составил 0,3, что не позволило выполнять взлеты и посадки воздушных судов.Аналогичная ситуация сложилась с рейсом авиакомпании Red Wings Москва — Ургенч, прибытие которого ожидалось в 23.45. Однако самолет также не вылетел вовремя из аэропорта "Домодедово". Снег шел всю ночь. Из-за снегопада в Ургенче во вторник рейс Uzbekistan Airways из Стамбула был перенаправлен в Ташкент, откуда улетел в пункт назначения только утром 19 января.Всем 98 пассажирам предоставили гостиницу, уточнили в компании.Читайте также:Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах из-за тумана >>

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рейс, ташкент, авиакомпания uzbekistan airways, ургенч, аэропорт, стамбул, самолет