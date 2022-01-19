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https://uz.sputniknews.ru/20220119/pochemu-rossiyskie-reysy-ne-smogli-vyletet-v-aeroport-urgencha-22263848.html
Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча
Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча
Самолет UzAirways из Стамбула вовсе перенаправили в Ташкент. Подробности читайте в материале.
2022-01-19T08:30+0500
2022-01-19T08:30+0500
общество
рейс
ташкент
авиакомпания uzbekistan airways
ургенч
аэропорт
стамбул
самолет
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Вылеты рейсов "Уральских авиалиний" из Казани и Red Wings из Москвы в узбекский Ургенч были задержаны. Всему виной стал сильный снегопад в аэропорту прибытия. Накануне вечером аэропорт Ургенча закрыли из-за непогоды, коэффициент сцепления взлетной полосы составил 0,3, что не позволило выполнять взлеты и посадки воздушных судов.Аналогичная ситуация сложилась с рейсом авиакомпании Red Wings Москва — Ургенч, прибытие которого ожидалось в 23.45. Однако самолет также не вылетел вовремя из аэропорта "Домодедово". Снег шел всю ночь. Из-за снегопада в Ургенче во вторник рейс Uzbekistan Airways из Стамбула был перенаправлен в Ташкент, откуда улетел в пункт назначения только утром 19 января.Всем 98 пассажирам предоставили гостиницу, уточнили в компании.Читайте также:Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах из-за тумана &gt;&gt;
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рейс, ташкент, авиакомпания uzbekistan airways, ургенч, аэропорт, стамбул, самолет

Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча

08:30 19.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота аэродромных служб в аэропорту Домодедово
Работа аэродромных служб в аэропорту Домодедово - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Самолет Uzbekistan Airways из Стамбула вовсе перенаправили в Ташкент. Подробности читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Вылеты рейсов "Уральских авиалиний" из Казани и Red Wings из Москвы в узбекский Ургенч были задержаны.
Всему виной стал сильный снегопад в аэропорту прибытия.

"Самолет "Уральских авиалиний" по маршруту Казань — Ургенч должен был приземлиться в аэропорту назначения в 21.45, однако из-за метеоусловий принимающей стороны до сих пор не вылетел из Казани", — сообщили в Uzbekistan Airports.

Накануне вечером аэропорт Ургенча закрыли из-за непогоды, коэффициент сцепления взлетной полосы составил 0,3, что не позволило выполнять взлеты и посадки воздушных судов.
Аналогичная ситуация сложилась с рейсом авиакомпании Red Wings Москва — Ургенч, прибытие которого ожидалось в 23.45. Однако самолет также не вылетел вовремя из аэропорта "Домодедово".
Снег шел всю ночь.
Из-за снегопада в Ургенче во вторник рейс Uzbekistan Airways из Стамбула был перенаправлен в Ташкент, откуда улетел в пункт назначения только утром 19 января.
Всем 98 пассажирам предоставили гостиницу, уточнили в компании.
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