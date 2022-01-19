https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-uzbekistan-iz-rossii-ekstradirovali-esche-odnogo-ekstremista-22283260.html
В Узбекистан из России экстрадировали еще одного экстремиста
В Узбекистан из России экстрадировали еще одного экстремиста
Подозреваемого задержали в России при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.
2022-01-19T19:02+0500
2022-01-19T19:02+0500
2022-01-19T19:02+0500
происшествия
узбекистан
экстрадиция
экстремизм
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Российские спецслужбы экстрадировали на родину подозреваемого в экстремизме гражданина Узбекистана.Как сообщается в Telegram-канале Службы государственной безопасности (СГБ) республики, уроженец Кашкадарьинской области был задержан в результате совместной операции спецслужб двух государств в момент, когда тот пытался уехать в Сирию для присоединения к боевикам.Уточняется, что задержанный попал под влияние террористов в социальных сетях, когда находился на заработках в России. Его уже доставили в Узбекистан. По уголовному делу в отношении него ведется следствие.На прошлой неделе Москва отправила в Узбекистан еще одного гражданина республики, который также планировал отправиться в Сирию и примкнуть там к террористам. Уроженца Сурхандарьинской области задержали в результате совместной операции спецслужб двух стран.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, экстрадиция, экстремизм
В Узбекистан из России экстрадировали еще одного экстремиста
Подозреваемого задержали в России при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Российские спецслужбы экстрадировали на родину подозреваемого в экстремизме гражданина Узбекистана.
Как сообщается
в Telegram-канале Службы государственной безопасности (СГБ) республики, уроженец Кашкадарьинской области был задержан в результате совместной операции спецслужб двух государств в момент, когда тот пытался уехать в Сирию для присоединения к боевикам.
"Задержанный планировал вступить в ряды боевиков в Сирии с целью участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный попал под влияние террористов в социальных сетях, когда находился на заработках в России. Его уже доставили в Узбекистан. По уголовному делу в отношении него ведется следствие.
На прошлой неделе Москва отправила
в Узбекистан еще одного гражданина республики, который также планировал отправиться в Сирию и примкнуть там к террористам. Уроженца Сурхандарьинской области задержали в результате совместной операции спецслужб двух стран.