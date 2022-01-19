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Видео: грозит ли шариатский суд узбекскому командиру в Афганистане — мнение эксперта
Видео: грозит ли шариатский суд узбекскому командиру в Афганистане — мнение эксперта
Узбекистан твёрдо соблюдает договорённости с Афганистаном и ждёт конкретных заявлений талибов* о судьбе арестованного узбекского командира.
2022-01-19T21:46+0500
2022-01-19T21:46+0500
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Афганистане недавно арестовали узбекского полевого командира Махдума Алама. В поддержку узбека выступили его сторонники на севере Афганистана.Нюансы задержания этнического узбека корреспонденту Sputnik раскрыл спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов.Что на самом деле происходит между нацменьшинствами и пуштунами? Получит ли арестованный узбек поддержку на родине? Как Турция влияет на конфликты афганских узбеков и талибов*?Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью Sputnik.Когда решится судьба командираВячеслав Некрасов отмечает, что сегодня талибы* скупо говорят на тему заключения под стражу командира Махдума Алама. По его мнению, придавать этому конфликту повышенное национальное внимание на этом этапе не стоит.Эксперт напомнил, что в Афганистане проживает порядка 45% пуштунов. Оставшиеся 65% населения распределены между нацменьшинствами, из них — 13% узбеков. Отсюда идет пуштунизация страны.Несмотря на выступления этнических узбеков против пуштунов, стороны Узбекистана и Афганистана, по словам Некрасова, заняли достаточно взвешенную позицию. Страны желают дождаться прояснения ситуации и решить конфликт без вражды."Никто из разумных руководителей — национальных лидеров и политиков стран — не хотел бы раздувать очаг напряжения в Афганистане", — заявляет эксперт.Кто поддержит АламаВячеслав Некрасов напомнил, что Узбекистан твёрдо соблюдает договоренности с Афганистаном, следит за ситуацией и ждет конкретных заявлений по судьбе командира.Наряду со своими заявлениями, эксперт отметил любопытный факт. Когда раньше в Афганистане возникало напряжение, афганские узбеки искали защиты на родине. Сейчас на эти отношения стала влиять Турция, о чём говорит пример маршала Дустума.Талибы* — контактные людиВетеран привел примеры того, что на сегодня власти Кабула идут на открытые контакты и готовы к взаимодействию.Фонд был создан 4 года назад в Казани. Это единственная российская организация, которую признали талибы*.Более подробно о том, что сегодня связывает Кабул и Москву, вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность
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мультимедиа , видео, узбекистан, афганистан, суд

Видео: грозит ли шариатский суд узбекскому командиру в Афганистане — мнение эксперта

21:46 19.01.2022
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Узбекистан твердо соблюдает договоренности с Афганистаном и ждет конкретных заявлений талибов* о судьбе арестованного узбекского командира. Об этом Sputnik рассказал ветеран афганских событий Вячеслав Некрасов.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Афганистане недавно арестовали узбекского полевого командира Махдума Алама. В поддержку узбека выступили его сторонники на севере Афганистана.
Нюансы задержания этнического узбека корреспонденту Sputnik раскрыл спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов.
Что на самом деле происходит между нацменьшинствами и пуштунами? Получит ли арестованный узбек поддержку на родине? Как Турция влияет на конфликты афганских узбеков и талибов*?
Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью Sputnik.

Когда решится судьба командира

Вячеслав Некрасов отмечает, что сегодня талибы* скупо говорят на тему заключения под стражу командира Махдума Алама. По его мнению, придавать этому конфликту повышенное национальное внимание на этом этапе не стоит.

"Ближайшие дни решение о судьбе узбекского полевого командира будет принято, и талибы* его объявят", — уверен ветеран.

Эксперт напомнил, что в Афганистане проживает порядка 45% пуштунов. Оставшиеся 65% населения распределены между нацменьшинствами, из них — 13% узбеков. Отсюда идет пуштунизация страны.
Несмотря на выступления этнических узбеков против пуштунов, стороны Узбекистана и Афганистана, по словам Некрасова, заняли достаточно взвешенную позицию. Страны желают дождаться прояснения ситуации и решить конфликт без вражды.
"Никто из разумных руководителей — национальных лидеров и политиков стран — не хотел бы раздувать очаг напряжения в Афганистане", — заявляет эксперт.

Кто поддержит Алама

Вячеслав Некрасов напомнил, что Узбекистан твёрдо соблюдает договоренности с Афганистаном, следит за ситуацией и ждет конкретных заявлений по судьбе командира.

"Безусловно, помощь Узбекистана Афганистану влияет на решение талибов* в отношении Алама", — говорит Некрасов.

Наряду со своими заявлениями, эксперт отметил любопытный факт. Когда раньше в Афганистане возникало напряжение, афганские узбеки искали защиты на родине. Сейчас на эти отношения стала влиять Турция, о чём говорит пример маршала Дустума.

Талибы* — контактные люди

Ветеран привел примеры того, что на сегодня власти Кабула идут на открытые контакты и готовы к взаимодействию.

"В Афганистане произошло примечательное событие: в январе 2022 года талибы* подтвердили регистрацию Благотворительного патриотического фонда мусульман", — пояснил Некрасов.

Фонд был создан 4 года назад в Казани. Это единственная российская организация, которую признали талибы*.
Более подробно о том, что сегодня связывает Кабул и Москву, вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность
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