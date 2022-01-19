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Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
UzAuto Motors собирается продавать свои акции через биржу. Какие еще шаги помогут компании без больших затрат повысить прибыль и качество продукции, в интервью Sputnik рассказывает экономист Сергей Храпач.
2022-01-19T11:06+0500
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Акции UzAuto Motors собираются продавать через биржу. Для чего это делается? Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik Анна Черкасова искала вместе с экономистом, председателем правления ассоциации Межрегионавтотранс Сергеем Храпачом.Эксперт отметил, что участие на бирже - серьёзный шаг для автоконцерна. Он поможет компании выйти на международный рынок капитала и получить инвестиции на повышение качества продукции.Также Сергей Храпач напомнил, что создавать конкуренцию на рынке важно для развития автопрома Узбекистана.Например, при вступлении в ЕАЭС на 15% может снизиться отпуская цена на машины для российского и беларусского рынка. При этом продажи узбекских авто вырастут.UzAuto не понесёт от этого больших потерь. А, наоборот, получит дополнительный рынок сбыта без особых вложений.Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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мультимедиа , еаэс, uzauto motors, видео

Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста

11:06 19.01.2022 (обновлено: 11:23 19.01.2022)
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Анна Черкасова
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UzAuto Motors собирается продавать свои акции через биржу. Какие еще шаги помогут компании без больших затрат повысить прибыль и качество продукции, в интервью Sputnik рассказывает экономист Сергей Храпач.
Акции UzAuto Motors собираются продавать через биржу. Для чего это делается? Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik Анна Черкасова искала вместе с экономистом, председателем правления ассоциации Межрегионавтотранс Сергеем Храпачом.
Эксперт отметил, что участие на бирже - серьёзный шаг для автоконцерна. Он поможет компании выйти на международный рынок капитала и получить инвестиции на повышение качества продукции.
Также Сергей Храпач напомнил, что создавать конкуренцию на рынке важно для развития автопрома Узбекистана.
Например, при вступлении в ЕАЭС на 15% может снизиться отпуская цена на машины для российского и беларусского рынка. При этом продажи узбекских авто вырастут.
"Потребители получат качественный и дешёвый товар. Производители - стабильный доход, который могут вложить в развитие своего производства и выпускать новые модели", - считает Храпач.
UzAuto не понесёт от этого больших потерь. А, наоборот, получит дополнительный рынок сбыта без особых вложений.
"В любом случае, все зависит от менеджмента компании", - резюмирует экономист.
Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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