https://uz.sputniknews.ru/20220119/video-kak-eaes-povysit-prodaji-uzbekskix-avto---mnenie-ekonomista-22262443.html

Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста

Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста

UzAuto Motors собирается продавать свои акции через биржу. Какие еще шаги помогут компании без больших затрат повысить прибыль и качество продукции, в интервью Sputnik рассказывает экономист Сергей Храпач.

2022-01-19T11:06+0500

2022-01-19T11:06+0500

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uzauto motors

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Акции UzAuto Motors собираются продавать через биржу. Для чего это делается? Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik Анна Черкасова искала вместе с экономистом, председателем правления ассоциации Межрегионавтотранс Сергеем Храпачом.Эксперт отметил, что участие на бирже - серьёзный шаг для автоконцерна. Он поможет компании выйти на международный рынок капитала и получить инвестиции на повышение качества продукции.Также Сергей Храпач напомнил, что создавать конкуренцию на рынке важно для развития автопрома Узбекистана.Например, при вступлении в ЕАЭС на 15% может снизиться отпуская цена на машины для российского и беларусского рынка. При этом продажи узбекских авто вырастут.UzAuto не понесёт от этого больших потерь. А, наоборот, получит дополнительный рынок сбыта без особых вложений.Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , еаэс, uzauto motors, видео