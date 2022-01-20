https://uz.sputniknews.ru/20220120/22290814.html

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить статус пострадавшего

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить статус пострадавшего

Группа врачей консилиума, созданного по инициативе омбудсмена, обнародовала третье заключение по состоянию Саакашвили. Документ подписывают восемь экспертов.

2022-01-20T11:47+0500

2022-01-20T11:47+0500

2022-01-20T11:50+0500

в мире

грузия

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22290820_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_6f9509bab86c6e367446a679cd53da2f.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили могут присвоить статус пострадавшего, такое требование считает аргументированным народный защитник страны Нино Ломджария, сообщает Sputnik Грузия. Ранее адвокаты Саакашвили обратились в прокуратуру с просьбой назначить их подзащитному психиатрическую экспертизу и признать его пострадавшим по делу о пытках. Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления защиты о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из руставской тюрьмы.По ее словам, аппарат Народного защитника постарается получить эту информацию от Службы государственного инспектора."Если у нас будет доступ к определенным уликам, которые дадут нам более убедительные доказательства, что есть основания для присвоения статуса пострадавшего, то мы скажем это", - отметила Ломджария.Группа врачей консилиума, созданного по инициативе омбудсмена, обнародовала третье заключение по состоянию Саакашвили. Документ подписывают восемь экспертов.Как заявила Ломджария, представленный отчет, оценки и рекомендации о состоянии здоровья Саакашвили являются итоговыми. Она также отметила, что в течение трех визитов – 23 ноября, 12 декабря и 11 января, существенных изменений в методике лечения не произошло.Вновь не выполнены рекомендации в связи с необходимостью психологической и физической реабилитации экс-президента, подчеркнула омбудсмен."Пока ситуация существенно не изменится, как с точки зрения методики лечения, так и с точки зрения состояния здоровья пациента, мы не собираемся осуществлять дополнительный визит", - заявила Ломджария.Что говорят врачиВ соответствии с заключением консилиума врачей, состояние Саакашвили вновь требует внимания. У него выявлено нарушение равновесия, а также слабость, анемия и посттравматическое нервное расстройство. "Неврологическая симптоматика вновь остается, с 12 декабря она не улучшалась. Сохраняются симптомы полинейропатии, нарушение равновесия, слабость, также остается анемия, хотя она была и раньше, и посттравматическое нервное расстройство и депрессия", - заявил член консилиума Тенгиз Цуладзе.Отмечается, что в курс медикаментозного лечения Саакашвили необходимо добавить психологическую и физическую реабилитацию. Это поможет восстановить режим питания экс-президента. Кроме того, консилиум считает, что в плане дополнительных исследований Саакашвили следует пройти магнитно-резонансную томографию."С неврологической точки зрения нужен мониторинг, и если болезнь будет прогрессировать, следует проводить соответствующие исследования в соответствии с симптомами", - отметил Цуладзе.По информации другого члена консилиума Георгия Григолия, все еще остаются проблемы с питанием и бывший президент, голодавший 50 дней, еще не начинал полноценно питаться. "Ничто не исключено. Если он вновь начнет голодовку, любые радикальные действия с его стороны нанесут кардинальный ущерб его здоровью", - отметил Григолия.Еще один член консилиума Григол Хурцидзе рассказал, что Саакашвили беспокоят кошмары. Задержание Саакашвили произошло 1 октября прошлого года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года политика признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Помимо этого, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, растрате госсредств и незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону >>С улыбкой на лице: Саакашвили доставлен в тюрьму близ Тбилиси >>

грузия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, михаил саакашвили