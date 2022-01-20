https://uz.sputniknews.ru/20220120/dokazano-sputnik-v-daet-vdvoe-bolshe-antitel-k-omikronu-chem-pfizer-22305649.html
Доказано: "Спутник V" дает вдвое больше антител к "омикрону", чем Pfizer
Доказано: "Спутник V" дает вдвое больше антител к "омикрону", чем Pfizer
Ученые выяснили, что использование "Спутника Лайт" в качестве бустера увеличивает активность против "омикрона" до уровней, сравнимых с защитой, которую обеспечивает "Спутник V" от исходного штамма.
2022-01-20T19:28+0500
2022-01-20T19:28+0500
2022-01-20T19:44+0500
россия
вакцина "спутник v"
вакцина pfizer
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Ученые доказали, что российская вакцина "Спутник V" более эффективна по сравнению с препаратом от компании Pfizer. По результатам исследований, российская прививка нейтрализует активность омикрон-штамма коронавируса в два раза лучше, чем европейский аналог, передает РИА Новости со ссылкой на РФПИ и Центре имени Гамалеи.По мнению ученых, использование "Спутника Лайт" в качестве бустера увеличивает активность против "омикрона" до уровней, сравнимых с защитой, которую обеспечивает "Спутник V" от исходного штамма.Также российские и итальянские исследователи отмечают, что бустирование "Спутником Лайт" в рамках комбинированного применения вакцин — это лучшее решение для повышения их эффективности и продления периода защиты. Благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы, "Спутник Лайт" лучше защищает от "омикрона" и других мутаций.Исследование прошло в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.Читайте также:В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19" >>Сколько раз можно прививаться "Спутником V" >>
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вакцина "спутник v", вакцина pfizer, штамм-омикрон
Доказано: "Спутник V" дает вдвое больше антител к "омикрону", чем Pfizer
19:28 20.01.2022 (обновлено: 19:44 20.01.2022)
Специалисты пришли к выводу, что использование "Спутника Лайт" в качестве бустера увеличивает активность против "омикрона" до уровней, сравнимых с защитой, которую обеспечивает "Спутник V" от исходного штамма.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Ученые доказали, что российская вакцина "Спутник V" более эффективна по сравнению с препаратом от компании Pfizer.
По результатам исследований, российская прививка нейтрализует активность омикрон-штамма коронавируса в два раза лучше, чем европейский аналог, передает РИА Новости
со ссылкой на РФПИ и Центре имени Гамалеи.
"Вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации)", — говорится в пресс-релизе по итогам совместного исследования с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani (Спалланцани).
По мнению ученых, использование "Спутника Лайт" в качестве бустера увеличивает активность против "омикрона" до уровней, сравнимых с защитой, которую обеспечивает "Спутник V" от исходного штамма.
Также российские и итальянские исследователи отмечают, что бустирование "Спутником Лайт" в рамках комбинированного применения вакцин — это лучшее решение для повышения их эффективности и продления периода защиты. Благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы, "Спутник Лайт" лучше защищает от "омикрона" и других мутаций.
Исследование прошло в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.
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