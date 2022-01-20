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Многонациональная молодежь – будущее Узбекистана: видео

Многонациональная молодежь – будущее Узбекистана: видео

В этом году в Узбекистане проведут третий Узбекско-Российский молодежный форум. Что объединяет молодежь обеих стран и почему важно общаться на таких площадках, рассказывает Денис Ким.

2022-01-20T21:30+0500

2022-01-20T21:30+0500

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Узбекистан – молодая страна, ведь молодежь в возрасте до 30 лет составляет более 55% всех жителей республики. Поэтому молодежной политике руководство страны уделяет особое внимание. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказал руководитель отдела международных связей центрального совета Союза молодежи Узбекистана Денис Ким.Развитию молодежной политики способствует и участие в крупных международных мероприятиях – например, Российско-Узбекский молодежный форум, который прошел в 2021 году в Самаре. А в этом году такая встреча состоится уже в Узбекистане. Дата и место проведения уточняются.По его мнению, молодежные форумы играют важную роль в укреплении дружественных отношений между молодежью Узбекистана и России. Прошедшая в Самаре встреча показала, что молодые люди быстро находят общий язык.В интервью Sputnik Денис Ким подчеркнул, что молодежь Узбекистана и России объединяют общая история, а также общие интересы – например, в области информационных технологий. И российские специалисты в этом готовы делиться своим опытом c коллегами из Узбекистана, говорит Денис Ким.Также форум влияет и на развитие туризма.Туризм – одно из направлений, которое интересует российскую молодежь, говорит Денис Ким. Союз молодежи даже инициировал создание и развитие в республике такого направления, как молодежный туризм. Однако пока это проект-предложение.Какие турпакеты может предложить Узбекистан российским студентам? И какие социальные проблемы Узбекистана прямо сейчас решает местная молодежь? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>Читайте также:Чем россиян восхищает Ташкент – видео >>Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика >>

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

мультимедиа , узбекистан, молодежь, видео