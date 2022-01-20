https://uz.sputniknews.ru/20220120/mnogonatsionalnaya-molodej--buduschee-uzbekistana-video--22306817.html
Многонациональная молодежь – будущее Узбекистана: видео
Многонациональная молодежь – будущее Узбекистана: видео
В этом году в Узбекистане проведут третий Узбекско-Российский молодежный форум. Что объединяет молодежь обеих стран и почему важно общаться на таких площадках, рассказывает Денис Ким.
2022-01-20T21:30+0500
2022-01-20T21:30+0500
2022-01-20T21:30+0500
видео
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узбекистан
молодежь
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Узбекистан – молодая страна, ведь молодежь в возрасте до 30 лет составляет более 55% всех жителей республики. Поэтому молодежной политике руководство страны уделяет особое внимание. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказал руководитель отдела международных связей центрального совета Союза молодежи Узбекистана Денис Ким.Развитию молодежной политики способствует и участие в крупных международных мероприятиях – например, Российско-Узбекский молодежный форум, который прошел в 2021 году в Самаре. А в этом году такая встреча состоится уже в Узбекистане. Дата и место проведения уточняются.По его мнению, молодежные форумы играют важную роль в укреплении дружественных отношений между молодежью Узбекистана и России. Прошедшая в Самаре встреча показала, что молодые люди быстро находят общий язык.В интервью Sputnik Денис Ким подчеркнул, что молодежь Узбекистана и России объединяют общая история, а также общие интересы – например, в области информационных технологий. И российские специалисты в этом готовы делиться своим опытом c коллегами из Узбекистана, говорит Денис Ким.Также форум влияет и на развитие туризма.Туризм – одно из направлений, которое интересует российскую молодежь, говорит Денис Ким. Союз молодежи даже инициировал создание и развитие в республике такого направления, как молодежный туризм. Однако пока это проект-предложение.Какие турпакеты может предложить Узбекистан российским студентам? И какие социальные проблемы Узбекистана прямо сейчас решает местная молодежь? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>Читайте также:Чем россиян восхищает Ташкент – видео >>Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика >>
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мультимедиа , узбекистан, молодежь, видео
Многонациональная молодежь – будущее Узбекистана: видео
В этом году в Узбекистане проведут третий Узбекско-Российский молодежный форум. Что объединяет молодежь обеих стран и почему важно общаться на таких площадках, рассказывает Денис Ким.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Узбекистан – молодая страна, ведь молодежь в возрасте до 30 лет составляет более 55% всех жителей республики. Поэтому молодежной политике руководство страны уделяет особое внимание. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан
рассказал руководитель отдела международных связей центрального совета Союза молодежи Узбекистана Денис Ким.
Развитию молодежной политики способствует и участие в крупных международных мероприятиях – например, Российско-Узбекский молодежный форум, который прошел в 2021 году в Самаре. А в этом году такая встреча состоится уже в Узбекистане. Дата и место проведения уточняются.
Область молодежной политики отличается от других сфер деятельности. В первую очередь здесь необходимо проявлять креативность. Поэтому мы стараемся использовать все методы работы с молодежью. Если сегодня они лидеры и активисты, то завтра – министры и руководители ведомств, и даже, возможно, стран.
Денис Ким
Руководитель отдела международных связей центрального совета Союза молодежи Узбекистана
По его мнению, молодежные форумы играют важную роль в укреплении дружественных отношений между молодежью Узбекистана и России. Прошедшая в Самаре встреча показала, что молодые люди быстро находят общий язык.
В интервью Sputnik
Денис Ким подчеркнул, что молодежь Узбекистана и России объединяют общая история, а также общие интересы – например, в области информационных технологий. И российские специалисты в этом готовы делиться своим опытом c коллегами из Узбекистана, говорит Денис Ким.
Также форум влияет и на развитие туризма.
Когда мы проводим двусторонние молодежные форумы, нельзя не воспользоваться такой возможностью, чтобы показать коллегам Самарканд, Бухару, Хиву.
Денис Ким
Руководитель отдела международных связей центрального совета Союза молодежи Узбекистана
Туризм – одно из направлений, которое интересует российскую молодежь, говорит Денис Ким. Союз молодежи даже инициировал создание и развитие в республике такого направления, как молодежный туризм. Однако пока это проект-предложение.
Какие турпакеты может предложить Узбекистан российским студентам? И какие социальные проблемы Узбекистана прямо сейчас решает местная молодежь? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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