https://uz.sputniknews.ru/20220120/iz-kakix-stran-studenty-edut-v-rossiyu-za-znaniyami--grafika-22283516.html

Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика

Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика

Россия готова обучать в своих вузах студентов из разных стран. Среди ближайших соседей — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Сколько молодых людей получают высшее образование в университетах РФ — читайте в графике.

2022-01-20T08:10+0500

2022-01-20T08:10+0500

2022-01-20T08:10+0500

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В вузах России сегодня учатся 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Российское образование очень востребовано вреди молодежи республики. Ранее министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщал, что квоты для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Вместе с тем за последние несколько лет значительно возросло число филиалов российских вузов в республике. Три года назад их было всего четыре, а сегодня уже четырнадцать. При этом в скором времени откроется еще девять.Читайте также:Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам >>Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов >>

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