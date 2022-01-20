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Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика
Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика
Россия готова обучать в своих вузах студентов из разных стран. Среди ближайших соседей — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Сколько молодых людей получают высшее образование в университетах РФ — читайте в графике.
2022-01-20T08:10+0500
2022-01-20T08:10+0500
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В вузах России сегодня учатся 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Российское образование очень востребовано вреди молодежи республики. Ранее министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщал, что квоты для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Вместе с тем за последние несколько лет значительно возросло число филиалов российских вузов в республике. Три года назад их было всего четыре, а сегодня уже четырнадцать. При этом в скором времени откроется еще девять.Читайте также:Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам &gt;&gt;Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов &gt;&gt;
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мультимедиа , студенты, инфографика

Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика

08:10 20.01.2022
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Россия готова обучать в своих вузах студентов из разных стран. Среди ближайших соседей — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Сколько молодых людей получают высшее образование в университетах РФ — читайте в графике.
Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями - Sputnik Узбекистан
Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями - Sputnik Узбекистан
В вузах России сегодня учатся 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Российское образование очень востребовано вреди молодежи республики.
Ранее министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщал, что квоты для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
Вместе с тем за последние несколько лет значительно возросло число филиалов российских вузов в республике. Три года назад их было всего четыре, а сегодня уже четырнадцать. При этом в скором времени откроется еще девять.

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