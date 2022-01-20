https://uz.sputniknews.ru/20220120/naskolko-vyrosla-srednyaya-nominalnaya-zarplata---otchet-tsb-22299282.html
Насколько выросла средняя номинальная зарплата — отчет ЦБ
Насколько выросла средняя номинальная зарплата — отчет ЦБ
За весь прошлый год узбекистанцы обналичили 95 трлн сумов, следует из сообщения Центрального банка.
2022-01-20T15:43+0500
2022-01-20T15:43+0500
2022-01-20T15:43+0500
экономика
зарплата
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Наличные деньги стали более востребованы в Узбекистане. Главным фактором формирования этого спроса в 2021 году стал ускоренный рост объема розничной торговли по сравнению с 2020 годом, сообщила пресс-служба Центрального банка. Регулятор представил краткий обзор налично-денежного обращения в Узбекистане.Средняя номинальная зарплата в прошлом году выросла на 20%. Размеры пособий и социальных платежей увеличились вдвое.В 1,7 раза возрос и объем поступлений на банковские карты, составив 300 трлн сумов. За весь прошлый год узбекистанцы обналичили 95 трлн сумов.Доля наличных денег в обращении общей денежной массы составила 20% и снизилась по сравнению с прошлым годом на 3%.Объем поступлений в кассы банков составил 251,7 трлн сумов, а расход наличных денег из кассы банков и банкоматов — 255,5 трлн сумов.В 2021 году поступления наличных денег в кассы банков выросли по отношению к ВВП с 26,9% (в 2019 году) до 34,3% (в 2021).Читайте также:Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы >>Инструкция по применению: как узнать о сумме пенсионных накоплений онлайн >>
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зарплата, центральный банк республики узбекистан
Насколько выросла средняя номинальная зарплата — отчет ЦБ
За весь прошлый год узбекистанцы обналичили 95 трлн сумов, следует из сообщения Центрального банка.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Наличные деньги стали более востребованы в Узбекистане. Главным фактором формирования этого спроса в 2021 году стал ускоренный рост объема розничной торговли по сравнению с 2020 годом, сообщила пресс-служба Центрального банка. Регулятор представил
краткий обзор налично-денежного обращения в Узбекистане.
Средняя номинальная зарплата в прошлом году выросла на 20%. Размеры пособий и социальных платежей увеличились вдвое.
В 1,7 раза возрос и объем поступлений на банковские карты, составив 300 трлн сумов. За весь прошлый год узбекистанцы обналичили 95 трлн сумов.
Доля наличных денег в обращении общей денежной массы составила 20% и снизилась по сравнению с прошлым годом на 3%.
Объем поступлений в кассы банков составил 251,7 трлн сумов, а расход наличных денег из кассы банков и банкоматов — 255,5 трлн сумов.
В 2021 году поступления наличных денег в кассы банков выросли по отношению к ВВП с 26,9% (в 2019 году) до 34,3% (в 2021).
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