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Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка
Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка
Что символизирует эта встреча и какие вопросы на ней поднимут лидеры стран, читайте в материале.
2022-01-20T10:25+0500
2022-01-20T10:32+0500
политика
индия
центральная азия
саммит
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Саммит лидеров Индии и стран Центральной Азии пройдет в виртуальном формате 27 января.Ожидается, что в ходе саммита его участники обсудят шаги по продвижению отношений между Индией и Центральной Азией и обменяются мнениями по региональным и международным вопросам. Одной из ключевых тем станет региональная безопасность.В МИД отметили, что саммит является "отражением растущего взаимодействия страны со странами Центральной Азии, которые являются частью "Расширенного соседства" Индии". В министерстве подчеркнули, что эта онлайн-встреча символизирует важность, придаваемую лидерами Индии и стран Центральной Азии всеобъемлющему и прочному двустороннему партнерству.Между тем одним из основных союзников региона остается Россия. В октябре прошло третье заседание министров иностранных дел государств Центральной Азии и России.Стороны затронули вопросы укрепления связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, миграционной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности и экологии.Участники встречи также отдельно обсудили борьбу с пандемией и координацию усилий стран.Читайте также:Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана &gt;&gt;Что делать ШОС с Афганистаном: Узбекистан готовится к председательству в организации &gt;&gt;
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индия, центральная азия, саммит

Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка

10:25 20.01.2022 (обновлено: 10:32 20.01.2022)
© Пресс-служба президента ТаджикистанаФлаги стран участников саммита Центральной Азии
Флаги стран участников саммита Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Пресс-служба президента Таджикистана
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Что символизирует эта встреча и какие вопросы на ней поднимут лидеры стран, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Саммит лидеров Индии и стран Центральной Азии пройдет в виртуальном формате 27 января.

"Премьер-министр Нарендра Моди проведет первое заседание саммита Индия-Центральная Азия с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в виртуальном формате 27 января 2022 года. Это будет первое в своем роде взаимодействие между Индией и странами Центральной Азии на уровне лидеров", — сообщил МИД Индии.

Ожидается, что в ходе саммита его участники обсудят шаги по продвижению отношений между Индией и Центральной Азией и обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.
Одной из ключевых тем станет региональная безопасность.
В МИД отметили, что саммит является "отражением растущего взаимодействия страны со странами Центральной Азии, которые являются частью "Расширенного соседства" Индии".
В министерстве подчеркнули, что эта онлайн-встреча символизирует важность, придаваемую лидерами Индии и стран Центральной Азии всеобъемлющему и прочному двустороннему партнерству.
Между тем одним из основных союзников региона остается Россия. В октябре прошло третье заседание министров иностранных дел государств Центральной Азии и России.
Стороны затронули вопросы укрепления связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, миграционной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности и экологии.
Участники встречи также отдельно обсудили борьбу с пандемией и координацию усилий стран.
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