https://uz.sputniknews.ru/20220120/pervyy-sammit-liderov-indii-i-tsentralnoy-azii-kogda-i-gde-proydet-22288718.html

Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка

Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка

Что символизирует эта встреча и какие вопросы на ней поднимут лидеры стран, читайте в материале.

2022-01-20T10:25+0500

2022-01-20T10:25+0500

2022-01-20T10:32+0500

политика

индия

центральная азия

саммит

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Саммит лидеров Индии и стран Центральной Азии пройдет в виртуальном формате 27 января.Ожидается, что в ходе саммита его участники обсудят шаги по продвижению отношений между Индией и Центральной Азией и обменяются мнениями по региональным и международным вопросам. Одной из ключевых тем станет региональная безопасность.В МИД отметили, что саммит является "отражением растущего взаимодействия страны со странами Центральной Азии, которые являются частью "Расширенного соседства" Индии". В министерстве подчеркнули, что эта онлайн-встреча символизирует важность, придаваемую лидерами Индии и стран Центральной Азии всеобъемлющему и прочному двустороннему партнерству.Между тем одним из основных союзников региона остается Россия. В октябре прошло третье заседание министров иностранных дел государств Центральной Азии и России.Стороны затронули вопросы укрепления связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, миграционной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности и экологии.Участники встречи также отдельно обсудили борьбу с пандемией и координацию усилий стран.Читайте также:Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана >>Что делать ШОС с Афганистаном: Узбекистан готовится к председательству в организации >>

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