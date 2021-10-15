https://uz.sputniknews.ru/20211015/shavkat-mirziyoev-vystupil-na-sammite-sng-chto-predlojil-lider-uzbekistana-20926937.html

Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана

Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана

Юбилейное заседание глав стран Содружества проходило в Минске. В рамках мероприятия президент Узбекистана предложил 10 инициатив, способствующих решению... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T17:42+0500

2021-10-15T17:42+0500

2021-10-15T18:05+0500

политика

шавкат мирзиёев

заседание

страны снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0b/20856338_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_acb8008283cfc8a4f6f0606ad4fe97ac.jpg

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на заседании глав стран СНГ, в рамках которого президент Узбекистана выдвинул 10 инициатив. Лидер республики заявил, что пандемия коронавируса стала большим испытанием для экономического роста многих стран. Однако несмотря на кризис, объем торговли между государствами вырос почти на треть. В связи с чем он предложил оказывать дальнейшее содействие по обеспечению взаимного устойчивого экономического роста в странах Содружества. Для этого необходимо провести совместный комплексный анализ торговых связей в новых условиях, а также подготовить рекомендации с учетом фактора взаимодополняемости экономик, которые могли бы лечь в основу либерализации торговой политики в СНГ. Также Мирзиёев предложил определить развитие промышленной кооперации для содействия развитию долгосрочных бизнес-контактов. В связи с этим весной 2022 года в Узбекистане будут проведены форум и выставка промышленной кооперации. Кроме того, глава республики заявил, что важно объединить усилия по дальнейшему развитию системы эффективных межрегиональных трансконтинентальных транспортных коридоров на основе многовариантности.Помимо этого, Мирзиёев выступил за внедрение совместных инновационных программ и поддержку стартап-проектов с активным вовлечением молодых предпринимателей. Для этого он предложил разработать программу сотрудничества между технологичными IT-парками в странах Содружества. К тому же особое внимание президент Узбекистана уделил проблеме глобального изменения климата, которое оказывает негативное воздействие на развитие стран СНГ.В целях решения имеющейся проблемы, Шавкат Мирзиёев предложил разработать дорожную карту по сопряжению национальных планов индустриализации по зеленому развитию.В рамках своего выступления, лидер Узбекистана отметил, что также необходимо развивать единую систему мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера на пространстве СНГ. Также глава государства предложил усилить развитие сотрудничества в сфере миграции. Ко всему прочему, Мирзиёев заявил, что в настоящее время важно оказывать содействие восстановлению туристической отрасли в странах СНГ, которая понесла много потерь из-за пандемии коронавируса. Для этого необходимо взаимно признать сертификаты о вакцинации посредством онлайн-технологий. В этой связи программа "Путешествие без COVID" помогла возобновить туристические потоки с Россией, отметил президент.По словам лидера республики, в следующем году в Узбекистане также будет организован форум творческой и научной интеллигенции СНГ для поддержания культурно-гуманитарных связей между странами, а также укрепления дружбы и добрососедства. В заключительной части своего выступления президент подчеркнул, что Узбекистан намерен продолжать поддерживать диалог с новыми властями Афганистана, а также оказывать гуманитарную помощь афганскому народу. К тому же Шавкат Мирзиёев предложил усилить сотрудничество по защите внешних границ, повышению боеспособности вооруженных сил и взаимодействию спецслужбы по борьбе против терроризма и наркотрафика.

https://uz.sputniknews.ru/20211015/naznachena-data-sleduyuschego-zasedaniya-soveta-glav-stran-sng-20926088.html

https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-uzbekistane-ojidayut-pervyy-bort-oon-s-gumanitarnym-gruzom-dlya-afganistana-20888107.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, заседание, страны снг