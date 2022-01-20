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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Райхон начала подготовку к масштабному сольному концерту — видео
Райхон начала подготовку к масштабному сольному концерту — видео
Мы собрали все, что известно о предстоящем грандиозном шоу. О дате и реакции поклонников — в материале.
2022-01-20T09:30+0500
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это интересно
райхон ганиева
концерт
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева показала, как готовится к большому сольному концерту.Артистка поделилась кадрами в своем Instagram.Певица показала, как разучивает сложные танцы со своей командой. Поклонники пришли в восторг от увиденного и признались, что ждут шоу с нетерпением. О планах дать сольный концерт в 2023 году Райхон рассказала этой осенью. В последний раз звезда выступала с большим шоу в феврале 2020-го.Читайте также:Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео &gt;&gt;Певица Озода показала люксовый подарок якобы от президента России — видео &gt;&gt;
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райхон ганиева, концерт

Райхон начала подготовку к масштабному сольному концерту — видео

09:30 20.01.2022
© Instagram / rayhonganievaПевица Райхон
Певица Райхон - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Instagram / rayhonganieva
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О самом шоу пока известно мало, но поклонники уверены, что это будет грандиозно. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева показала, как готовится к большому сольному концерту.
Артистка поделилась кадрами в своем Instagram.
Певица показала, как разучивает сложные танцы со своей командой.
Поклонники пришли в восторг от увиденного и признались, что ждут шоу с нетерпением.
О планах дать сольный концерт в 2023 году Райхон рассказала этой осенью. В последний раз звезда выступала с большим шоу в феврале 2020-го.
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