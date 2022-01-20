https://uz.sputniknews.ru/20220120/rayxon-nachala-podgotovku-k-masshtabnomu-solnomu-kontsertu--video-22286682.html

Райхон начала подготовку к масштабному сольному концерту — видео

Райхон начала подготовку к масштабному сольному концерту — видео

Мы собрали все, что известно о предстоящем грандиозном шоу. О дате и реакции поклонников — в материале.

2022-01-20T09:30+0500

2022-01-20T09:30+0500

2022-01-20T09:30+0500

это интересно

райхон ганиева

концерт

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева показала, как готовится к большому сольному концерту.Артистка поделилась кадрами в своем Instagram.Певица показала, как разучивает сложные танцы со своей командой. Поклонники пришли в восторг от увиденного и признались, что ждут шоу с нетерпением. О планах дать сольный концерт в 2023 году Райхон рассказала этой осенью. В последний раз звезда выступала с большим шоу в феврале 2020-го.Читайте также:Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео >>Певица Озода показала люксовый подарок якобы от президента России — видео >>

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райхон ганиева, концерт