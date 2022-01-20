https://uz.sputniknews.ru/20220120/stala-izvestna-prichina-poyavleniya-toksichnyx-parov-v-navoiyskoy-oblasti-22290020.html
Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото
Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото
В настоящее время принимаются меры по сбору и отправке документов в судебные органы для рассмотрения ситуации в установленном законом порядке.
2022-01-20T10:57+0500
2022-01-20T10:57+0500
2022-01-20T11:04+0500
общество
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Рядом с кишлаком "Рохат" в Томдинском районе Навоийской области 20 га земли покрыты полиэтиленовыми пакетами и различными мусорными отходами, сообщает Ekologuz.Местные жители пожаловались администрации на токсичные пары в сельской местности и попросили устранить свалку.Данный инцидент изучил Отдел экологии и охраны окружающей среды Зарафшана.В ходе проведенного расследования выяснилось, что мусорный полигон расположен на территории Томдинского района. Его удаленность от населенного пункта составила около 2 км. Полигон находится в ведении областного ГУП "Тоза худуд". Его построили в 2020 году по госпрограмме. Однако он не был принят в эксплуатацию и незаконно использовался организацией "Бережливость".В настоящее время принимаются меры по сбору и отправке документов в судебные органы для рассмотрения ситуации в установленном законом порядке.Отмечается, что ситуацию взяли под жесткий контроль хокимият Зарафшана, и отдел экологии и охраны окружающей среды. Администрация заверила, что в скором времени проблемы с отходами будут полностью устранены.Читайте также:Прием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему >>"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить >>
навоийская область
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навоийская область
Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото
10:57 20.01.2022 (обновлено: 11:04 20.01.2022)
В настоящее время принимаются меры по сбору и отправке документов в судебные органы для рассмотрения ситуации в установленном законом порядке.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Рядом с кишлаком "Рохат" в Томдинском районе Навоийской области 20 га земли покрыты полиэтиленовыми пакетами и различными мусорными отходами, сообщает
Ekologuz.
Местные жители пожаловались администрации на токсичные пары в сельской местности и попросили устранить свалку.
Данный инцидент изучил
Отдел экологии и охраны окружающей среды Зарафшана.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что мусорный полигон расположен на территории Томдинского района. Его удаленность от населенного пункта составила около 2 км.
Полигон находится в ведении областного ГУП "Тоза худуд". Его построили в 2020 году по госпрограмме. Однако он не был принят в эксплуатацию и незаконно использовался организацией "Бережливость".
В настоящее время принимаются меры по сбору и отправке документов в судебные органы для рассмотрения ситуации в установленном законом порядке.
Отмечается, что ситуацию взяли под жесткий контроль хокимият Зарафшана, и отдел экологии и охраны окружающей среды. Администрация заверила, что в скором времени проблемы с отходами будут полностью устранены.