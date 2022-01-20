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Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото
Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото
В настоящее время принимаются меры по сбору и отправке документов в судебные органы для рассмотрения ситуации в установленном законом порядке.
2022-01-20T10:57+0500
2022-01-20T11:04+0500
общество
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Рядом с кишлаком "Рохат" в Томдинском районе Навоийской области 20 га земли покрыты полиэтиленовыми пакетами и различными мусорными отходами, сообщает Ekologuz.Местные жители пожаловались администрации на токсичные пары в сельской местности и попросили устранить свалку.Данный инцидент изучил Отдел экологии и охраны окружающей среды Зарафшана.В ходе проведенного расследования выяснилось, что мусорный полигон расположен на территории Томдинского района. Его удаленность от населенного пункта составила около 2 км. Полигон находится в ведении областного ГУП "Тоза худуд". Его построили в 2020 году по госпрограмме. Однако он не был принят в эксплуатацию и незаконно использовался организацией "Бережливость".В настоящее время принимаются меры по сбору и отправке документов в судебные органы для рассмотрения ситуации в установленном законом порядке.Отмечается, что ситуацию взяли под жесткий контроль хокимият Зарафшана, и отдел экологии и охраны окружающей среды. Администрация заверила, что в скором времени проблемы с отходами будут полностью устранены.Читайте также:Прием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему &gt;&gt;"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить &gt;&gt;
навоийская область
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навоийская область

Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото

10:57 20.01.2022 (обновлено: 11:04 20.01.2022)
CC0 / Unsplash / Bas Emmen / Бытовые отходы
Бытовые отходы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
CC0 / Unsplash / Bas Emmen /
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В настоящее время принимаются меры по сбору и отправке документов в судебные органы для рассмотрения ситуации в установленном законом порядке.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Рядом с кишлаком "Рохат" в Томдинском районе Навоийской области 20 га земли покрыты полиэтиленовыми пакетами и различными мусорными отходами, сообщает Ekologuz.
Местные жители пожаловались администрации на токсичные пары в сельской местности и попросили устранить свалку.
Данный инцидент изучил Отдел экологии и охраны окружающей среды Зарафшана.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что мусорный полигон расположен на территории Томдинского района. Его удаленность от населенного пункта составила около 2 км.
Полигон находится в ведении областного ГУП "Тоза худуд". Его построили в 2020 году по госпрограмме. Однако он не был принят в эксплуатацию и незаконно использовался организацией "Бережливость".
В настоящее время принимаются меры по сбору и отправке документов в судебные органы для рассмотрения ситуации в установленном законом порядке.
Отмечается, что ситуацию взяли под жесткий контроль хокимият Зарафшана, и отдел экологии и охраны окружающей среды. Администрация заверила, что в скором времени проблемы с отходами будут полностью устранены.
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