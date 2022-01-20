https://uz.sputniknews.ru/20220120/tsentrobank-soxranil-osnovnuyu-stavku-s-chem-eto-svyazano-22300933.html

Центробанк сохранил основную ставку: с чем это связано

Центробанк сохранил основную ставку: с чем это связано

Уровень базовой инфляции в Узбекистане по итогам 2021 года замедлился до 8,8%, что является самым низким показателем за последние пять лет.

2022-01-20T16:56+0500

2022-01-20T16:56+0500

2022-01-20T16:59+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Основная ставка Центрального банка оставлена без изменений на уровне 14% годовых для достижения прогнозных показателей инфляции в текущем году на фоне динамики высокого экономического роста, а также для сохранения денежно-кредитных условий, способствующих снижению роста цен и стимулирующих сбережения.С одной стороны снижающаяся динамика и прогноз инфляции создают возможности для уменьшения процентной ставки, но с другой стороны, сохраняющиеся во внешних и внутренних экономических условиях риски и неопределенности требуют сохранения процентной ставки на текущем уровне.Инфляция и инфляционные ожиданияПо итогам 2021 года инфляция сформировалась на уровне промежуточного целевого показателя – таргета и составила 10%.Инфляционная среда образовывалась под влиянием значительного роста цен на продовольственные и топливно-энергетические товары. Рост цен объясняется как глобальными инфляционными тенденциями, так и факторами, связанными с конкуренцией и предложением на внутреннем рынке.Уровень базовой инфляции по итогам 2021 года замедлился до 8,8%, что является самым низким показателем за последние пять лет.Согласно опросу, на ближайшие 12 месяцев ключевыми факторами инфляционных ожиданий населения и предпринимателей стали - подорожание бензина, увеличение транспортных расходов и рост цен на основные продукты питания и импортные товары.Экономическая активность и совокупный спросВ Узбекистане 2021 стал годом восстановления экономики после резкого замедления в 2020 году. По предварительным данным, валовой внутренний продукт в прошлом году вырос на 7,4% в реальном выражении.При этом направляемые в экономику фискальные расходы и кредиты коммерческих банков были основными факторами, поддерживающими экономическую и инвестиционную деятельность.Кредиты, выделенные коммерческими банками в экономику за прошлый год, увеличились на 31% по сравнению с 2020-м, а уровень погашения кредитов значительно улучшился до 71%. Кредиты физическим лицам также выросли на 42%, поддержав потребление и спрос на жилье со стороны населения.Согласно оценкам, в 2022-м сохранится влияние высокого фискального стимулирования. Со второй половины этого года темпы экономического роста будут приближаться к своим долгосрочным показателям, а именно к потенциальным темпам роста.Внешние экономические условияДля страны 2021 год характеризовался ускорением глобальных инфляционных процессов в результате роста цен на продовольственные и топливно-энергетические товары, а также ответным ужесточением денежно-кредитных условий в большинстве развивающихся стран.Вместе с тем, на фоне неопределенностей и рисков пандемии на конец года предполагается что, инфляционные процессы, изначально признанные временными, могут оказывать давление на цены в течение более длительного периода времени.Хотя за прошедший год не наблюдалось существенных колебаний курсов валют основных торговых партнеров (кроме Турции), в них резко возросла инфляция.По итогам 2021 года девальвация обменного курса сума составила 3,4%, что является самым низким показателем за три года.При этом, рост поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов в страну на 34% соответственно, в 2021 году являлся фактором, поддерживающим предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и послужил его увеличению в 1,6 раза.Денежно-кредитные условияПо итогам 2021 года ситуация на денежном рынке формировалась в умеренно жестких условиях, а индикаторы uzonia и uzwia составили 13%. При этом динамика процентных ставок отражала почти двукратное увеличение межбанковских операций и резкий рост активности использования денежно-кредитных инструментов.Средневзвешенные процентные ставки, предлагаемые банками по срочным депозитам в национальной валюте, в декабре составили 20,2% для физических лиц и 15,1% для юридических лиц соответственно, и сформировали положительный спрэд относительно инфляционных ожиданий.Это, в свою очередь, способствовало росту общего объема сумовых срочных депозитов в 1,5 раза, в том числе депозитов физических лиц – в 1,7 раза.В последние месяцы 2021 года наблюдалось сбалансирование процентных ставок по кредитам в национальной валюте, в пределах коридора 20-22%, который наблюдается с начала года. В частности, в декабре средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам в национальной валюте составили 21,2%, по долгосрочным – 20,5%.Прогноз и рискиСогласно базовому сценарию макроэкономического развития, в 2022 году Центральный банк сохранит умеренно жесткие денежно-кредитные условия.В условиях продолжающейся глобальной инфляции сохраняются риски, связанные с ростом цен на сырье и энергоресурсы на внешних рынках, пандемической ситуацией, а также замедлением мирового экономического роста, указывающие на возможное формирование инфляции в пределах 8-9% по итогам года.Также в 2022 году прогнозируется рост валового внутреннего продукта около 5,5-6,5%. При этом направленные в 2020-2021 годах в экономику фискальные стимулы, будут одним из основных факторов поддержания экономической активности и в первой половине 2022 года.Текущие денежно-кредитные условия считаются соответствующими прогнозам макроэкономических показателей, и в будущем со снижением прогноза инфляции может возникнуть возможность снижения номинальных процентных ставок с сохранением неизменных реальных процентных ставок.Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 10 марта 2022 года.Читайте также:Насколько выросла средняя номинальная зарплата — отчет ЦБ >>В Узбекистане появятся новые купюры номиналом 200 тысяч сумов >>

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центральный банк республики узбекистан, основная ставка