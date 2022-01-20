https://uz.sputniknews.ru/20220120/uzbekistan-v-trende-kak-rossiyskie-znamenitosti-prodvigayut-uzbekskuyu-kulturu--foto-22280544.html

Узбекистан в тренде. Как российские знаменитости продвигают узбекскую культуру – фото

Узбекистан в тренде. Как российские знаменитости продвигают узбекскую культуру – фото

Эти селебрити с удовольствием носят узбекскую одежду, готовят плов, отдыхают в Узбекистане – а самое главное, публично признаются в своей любви стране.

2022-01-20T07:40+0500

2022-01-20T07:40+0500

2022-01-20T07:40+0500

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Российские знаменитости все чаще рассказывают об Узбекистане. Этот тренд можно проследить по их интервью, а также публикациям на личных страницах в соцсетях.Герои этой подборки Sputnik – известные артисты, спортсмены и деятели искусства. Многие из них не только публично говорят о своей любви к узбекской культуре, но и активно используют узбекские мотивы в творчестве.Юрий СтояновЕсли говорить об артистах, популяризирующих узбекскую культуру в России, первым на ум приходит знаменитый актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов.Любовь к Узбекистану Стоянову привила мама, которая в период Великой Отечественной войны, будучи ребенком, была эвакуирована в Ташкент.Юрий Стоянов вспоминает, что мама неоднократно рассказывала ему о доброте узбекского народа. Поэтому артист с удовольствием посещает Узбекистан, а в 2019 году стал послом узбекистанского туризма в России. В 2020-м Стоянов снялся в главной роли в сериале "Марлен", где его партнером стал заслуженный артист Узбекистана Сейдулла Молдаханов.Митя ФоминПопулярный российский певец, экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин в прошлом году выложил на своей странице в Instagram несколько постов, в которых рассказал о съемках клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане.Артист не скрывал восхищения страной и опубликовал фотосессию на улицах Бухары. Примечательно, что вещи в стиле спорт-шик Фомин сочетал с узбекской футболкой.К слову, премьера клипа "Удивительная" состоялась буквально на днях – и все актеры, снявшиеся в нем, тоже одеты в узбекском стиле на современный лад. Более того, работал над созданием видео Митя Фомин в сотрудничестве с местными специалистами.Кроме колоритного ролика, певец привез из Узбекистана богатый, расшитый вручную чапан, в котором в конце года приглашал поклонников на свой концерт.DONIРоссийский рэпер DONI, в обычной жизни известный как Достонбек Исламов, родился и вырос в Узбекистане, поэтому сейчас, живя в Москве, продвигает узбекскую кухню. Как выяснилось, исполнитель любит готовить узбекские блюда – несколько лет назад он открыл собственный узбекский ресторан, а недавно выпустил клип "Лучшая попса", который посвятил узбекской кухне. Вместе с DONI в ролике снялись и другие знаменитые артисты, в том числе Тимати и МОТ.Фрол БуримскийПопулярный российский дизайнер впервые оказался в Ташкенте около пяти лет назад, чему, как он сам признался в интервью Sputnik, был очень рад, ведь его "всегда манила эта загадочная страна".Создавая одежду, Буримский часто использует узбекские мотивы, поддерживает молодых узбекских художников в Москве, а в позапрошлом году стал активистом проекта по сохранению махаллей в Узбекистане.Андрис ЛиепаНародный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа уже несколько лет руководит труппой в ГАБТ им. Алишера Навои. Фотографии, иллюстрирующие его жизнь в Ташкенте, Лиепа выкладывает в Instagram.Илья Авербух и Елизавета АрзамасоваРоссийская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова и ее супруг, фигурист Илья Авербух провели нынешние новогодние каникулы в Узбекистане. Отчет о поездке в Ташкент и горнолыжный курорт "Амирсой" они выложили в соцсетях.В Узбекистане артистка впервые встала на лыжи. А еще они с супругом примерили тюбетейки – фотографию в национальных головных уборах пара опубликовала с подписью: "По-моему, нам идет! Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!".Читайте также: Золото и блеск: Райхон представила новый клип

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