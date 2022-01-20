Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-kajdoy-maxalle--svoy-lider-molodeji-chem-on-budet-zanimatsya-22290170.html
В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?
В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?
В каждой махалле, городке, селе и ауле появится свой лидер. Подробнее об этом — в обзоре.
2022-01-20T12:04+0500
2022-01-20T12:11+0500
общество
президент
молодежь
махалля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22292447_0:1197:2048:2349_1920x0_80_0_0_f5cac886297641a4d311f2c600fa2412.jpg
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят новый механизм взаимодействия с молодежью.Это предусмотрено постановлением "О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях". Так, в каждой махалле, городке, селе и ауле появится свой лидер молодежи. Он должен:Кандидатов на должность лидера определят на основе открытого конкурса. Для этого будут сформированы отборочные комиссии, которые возглавят хокимы районов (городов).В своих махаллях лидеры организуют различные художественные конкурсы, фестивали, а также спортивные соревнования и марафоны для пропаганды здорового образа жизни: по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, велоспорту. Ежеквартально 100 самых успешных лидеров будут награждать единовременной денежной премией в размере, равном месячной оплате труда.Наряду с этим, в правительстве создадут Сектор по делам молодежи, а в структурах Агентства по делам молодежи, его территориальных управлений и отделов – подразделения по работе с молодежью в махаллях и образовательных учреждениях.Проректоры (заместители директора) по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе в государственных вуза и их филиалах получат статус первого проректора (первого заместителя директора).Сколько будут получать лидеры молодежиРазмер месячной оплаты труда будет зависеть от количества домов (квартир) в той или иной махалле:Кроме того, лидеру, который приехал из другого региона, будет покрыта арендная плата за жилье до двукратного размера БРВ.Читайте также:Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами &gt;&gt;К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22292447_0:1005:2048:2541_1920x0_80_0_0_fb92f3e69ba41741d9a81084dac9c666.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент, молодежь, махалля

В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?

12:04 20.01.2022 (обновлено: 12:11 20.01.2022)
© Unsplash / JASUR JIYANBAEVУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Unsplash / JASUR JIYANBAEV
Подписаться на
Президент поставил пять задач перед лидерами молодежи. Подробнее о них — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят новый механизм взаимодействия с молодежью.
Это предусмотрено постановлением "О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях".
Так, в каждой махалле, городке, селе и ауле появится свой лидер молодежи. Он должен:
вносить информацию о молодежи в электронные платформы "Ёшлар дафтари" и "Ёшлар портали";
организовать свободное время молодежи, повышать их социальную активность;
стимулировать таланты и инициативы;
содействовать в обретении своего места в жизни;
проводить системную работу с молодежью, склонной к совершению правонарушений.
Кандидатов на должность лидера определят на основе открытого конкурса. Для этого будут сформированы отборочные комиссии, которые возглавят хокимы районов (городов).
В своих махаллях лидеры организуют различные художественные конкурсы, фестивали, а также спортивные соревнования и марафоны для пропаганды здорового образа жизни: по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, велоспорту.
Ежеквартально 100 самых успешных лидеров будут награждать единовременной денежной премией в размере, равном месячной оплате труда.
Начиная с 1 марта 2022 года, будет предоставляться социальная помощь молодежи, включенной в "Ёшлар дафтари".
Наряду с этим, в правительстве создадут Сектор по делам молодежи, а в структурах Агентства по делам молодежи, его территориальных управлений и отделов – подразделения по работе с молодежью в махаллях и образовательных учреждениях.
Проректоры (заместители директора) по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе в государственных вуза и их филиалах получат статус первого проректора (первого заместителя директора).

Сколько будут получать лидеры молодежи

Размер месячной оплаты труда будет зависеть от количества домов (квартир) в той или иной махалле:
в махалле до 500 домов — в 5-кратном размере минимальной оплаты труда (822 тысячи сумов);
в махалле от 501 до 1 000 домов — в 5,5-кратном размере минимальной оплаты труда;
в махалле, где более 1 000 домов — в 6-кратном размере минимальной оплаты труда.
Кроме того, лидеру, который приехал из другого региона, будет покрыта арендная плата за жилье до двукратного размера БРВ.
Читайте также:
Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами >>
К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:11Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22
12:04В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?
11:50"Горячая линия" и бот против коррупции
11:47Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить статус пострадавшего
10:57Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото
10:56США планируют воевать с Россией до последнего украинца
10:25Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка
10:25В России создали уникального робота, похожего на человека — видео
10:02На что потрачены средства фонда "Вакф"?
09:56Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото
09:30Райхон начала подготовку к масштабному сольному концерту — видео
09:25В Джизаке сильный ветер повалил 25 редких хвойных деревьев — фото
09:00Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте
08:30Uzbekistan Airways полностью возобновила рейсы в города Казахстана
08:10Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика
07:40Узбекистан в тренде. Как российские знаменитости продвигают узбекскую культуру – фото
07:20Что происходит с организмом, когда вы едите мёд
ВчераВосточный гороскоп для Лошади-2022: самый подробный прогноз
ВчераФото: горячая мода в стиле фламенко
ВчераМирзиёев и Козак обсудили в Ташкенте ситуацию в Центральной Азии