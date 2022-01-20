https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-kajdoy-maxalle--svoy-lider-molodeji-chem-on-budet-zanimatsya-22290170.html

В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?

В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?

В каждой махалле, городке, селе и ауле появится свой лидер. Подробнее об этом — в обзоре.

2022-01-20T12:04+0500

2022-01-20T12:04+0500

2022-01-20T12:11+0500

общество

президент

молодежь

махалля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22292447_0:1197:2048:2349_1920x0_80_0_0_f5cac886297641a4d311f2c600fa2412.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят новый механизм взаимодействия с молодежью.Это предусмотрено постановлением "О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях". Так, в каждой махалле, городке, селе и ауле появится свой лидер молодежи. Он должен:Кандидатов на должность лидера определят на основе открытого конкурса. Для этого будут сформированы отборочные комиссии, которые возглавят хокимы районов (городов).В своих махаллях лидеры организуют различные художественные конкурсы, фестивали, а также спортивные соревнования и марафоны для пропаганды здорового образа жизни: по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, велоспорту. Ежеквартально 100 самых успешных лидеров будут награждать единовременной денежной премией в размере, равном месячной оплате труда.Наряду с этим, в правительстве создадут Сектор по делам молодежи, а в структурах Агентства по делам молодежи, его территориальных управлений и отделов – подразделения по работе с молодежью в махаллях и образовательных учреждениях.Проректоры (заместители директора) по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе в государственных вуза и их филиалах получат статус первого проректора (первого заместителя директора).Сколько будут получать лидеры молодежиРазмер месячной оплаты труда будет зависеть от количества домов (квартир) в той или иной махалле:Кроме того, лидеру, который приехал из другого региона, будет покрыта арендная плата за жилье до двукратного размера БРВ.Читайте также:Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами >>К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент, молодежь, махалля