https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-kajdoy-maxalle--svoy-lider-molodeji-chem-on-budet-zanimatsya-22290170.html
В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?
В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?
В каждой махалле, городке, селе и ауле появится свой лидер. Подробнее об этом — в обзоре.
2022-01-20T12:04+0500
2022-01-20T12:04+0500
2022-01-20T12:11+0500
общество
президент
молодежь
махалля
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят новый механизм взаимодействия с молодежью.Это предусмотрено постановлением "О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях". Так, в каждой махалле, городке, селе и ауле появится свой лидер молодежи. Он должен:Кандидатов на должность лидера определят на основе открытого конкурса. Для этого будут сформированы отборочные комиссии, которые возглавят хокимы районов (городов).В своих махаллях лидеры организуют различные художественные конкурсы, фестивали, а также спортивные соревнования и марафоны для пропаганды здорового образа жизни: по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, велоспорту. Ежеквартально 100 самых успешных лидеров будут награждать единовременной денежной премией в размере, равном месячной оплате труда.Наряду с этим, в правительстве создадут Сектор по делам молодежи, а в структурах Агентства по делам молодежи, его территориальных управлений и отделов – подразделения по работе с молодежью в махаллях и образовательных учреждениях.Проректоры (заместители директора) по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе в государственных вуза и их филиалах получат статус первого проректора (первого заместителя директора).Сколько будут получать лидеры молодежиРазмер месячной оплаты труда будет зависеть от количества домов (квартир) в той или иной махалле:Кроме того, лидеру, который приехал из другого региона, будет покрыта арендная плата за жилье до двукратного размера БРВ.Читайте также:Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами >>К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана >>
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президент, молодежь, махалля
В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?
12:04 20.01.2022 (обновлено: 12:11 20.01.2022)
Президент поставил пять задач перед лидерами молодежи. Подробнее о них — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят новый механизм взаимодействия с молодежью.
Это предусмотрено постановлением
"О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях".
Так, в каждой махалле, городке, селе и ауле появится свой лидер молодежи. Он должен:
вносить информацию о молодежи в электронные платформы "Ёшлар дафтари" и "Ёшлар портали";
организовать свободное время молодежи, повышать их социальную активность;
стимулировать таланты и инициативы;
содействовать в обретении своего места в жизни;
проводить системную работу с молодежью, склонной к совершению правонарушений.
Кандидатов на должность лидера определят на основе открытого конкурса. Для этого будут сформированы отборочные комиссии, которые возглавят хокимы районов (городов).
В своих махаллях лидеры организуют различные художественные конкурсы, фестивали, а также спортивные соревнования и марафоны для пропаганды здорового образа жизни: по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, велоспорту.
Ежеквартально 100 самых успешных лидеров будут награждать единовременной денежной премией в размере, равном месячной оплате труда.
Начиная с 1 марта 2022 года, будет предоставляться социальная помощь молодежи, включенной в "Ёшлар дафтари".
Наряду с этим, в правительстве создадут Сектор по делам молодежи, а в структурах Агентства по делам молодежи, его территориальных управлений и отделов – подразделения по работе с молодежью в махаллях и образовательных учреждениях.
Проректоры (заместители директора) по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе в государственных вуза и их филиалах получат статус первого проректора (первого заместителя директора).
Сколько будут получать лидеры молодежи
Размер месячной оплаты труда будет зависеть от количества домов (квартир) в той или иной махалле:
в махалле до 500 домов — в 5-кратном размере минимальной оплаты труда (822 тысячи сумов);
в махалле от 501 до 1 000 домов — в 5,5-кратном размере минимальной оплаты труда;
в махалле, где более 1 000 домов — в 6-кратном размере минимальной оплаты труда.
Кроме того, лидеру, который приехал из другого региона, будет покрыта арендная плата за жилье до двукратного размера БРВ.