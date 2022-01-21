https://uz.sputniknews.ru/20220121/chto-i-komu-prodaval-uzbekistan-v-2021-godu-22310387.html

Что и кому продаёт Узбекистан: новая статистика

Что и кому продаёт Узбекистан: новая статистика

В Госкомстате также назвали основных торговых партнеров республики. Сохранила ли Россия лидерство, читайте в обзоре.

2022-01-21T10:31+0500

2022-01-21T10:31+0500

2022-01-21T10:44+0500

экономика

узбекистан

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2021 года увеличился на 16%.Объем экспорта из Узбекистана увеличился на 10% до 16,611 миллиарда долларов, импорта — до 25,461 миллиарда долларов (+20,4%). Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 8,85 миллиарда долларов — против отрицательного показателя в размере 6 миллиардов долларов в 2020-м.В 2021 году Узбекистан продавал промтовары (26,1% от общего объема экспорта), золото и драгметаллы (24,7%), услуги (15,3%), продовольственные товары (8,3%).Импортировала республика, в основном, машины и оборудование (32,4%), промтовары (18,5%), химическую продукцию (14,3%), продовольственные товары (9,9%), услуги (6,8%).Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Россия (17,9% в общем товарообороте), Китай (17,7%), Казахстан (9,3%), Турция (8,1%) и Южная Корея (4,5%).Россия и Узбекистан между тем не планируют останавливаться на достигнутом. В 2022 году стороны намерены нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов и усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, образовании и науке, миграции и других сферах.Читайте также:Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту >>Ушли в плюс: пять достижений экономики Узбекистана в 2021 году >>

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узбекистан, госкомстат