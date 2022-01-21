https://uz.sputniknews.ru/20220121/eto-sovershenno-drugoy-virus-kak-lukashenko-otsenil-omikron--video-22309509.html

"Это совершенно другой вирус": как Лукашенко оценил "омикрон" — видео

"Это совершенно другой вирус": как Лукашенко оценил "омикрон" — видео

Президент Беларуси рассказал, как переболел новым штаммом коронавируса и какие выводы о нем сделал.

2022-01-21T09:30+0500

2022-01-21T09:30+0500

2022-01-21T09:30+0500

видео

александр лукашенко

вирус

штамм-омикрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/15/22309481_0:82:1857:1127_1920x0_80_0_0_bb169b930eb3f1b436c95479774cd04f.jpg

"Это совершенно другой вирус, если он — вирус", — подчеркнул белорусский лидер.По его словам, вполне возможно, что человечество "скатилось" к обычному гриппу.От отметил, что перенес болезнь "на ногах", и заметил это, только когда уже почти выздоровел и сделал тест.Распространение "омикрона" в миреНовый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Новая мутация отмечается особой заразностью и высокой скоростью распространения. Инкубационный период составляет всего 2-5 дней.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.У привитых между тем болезнь проходит в легкой форме, отмечают ученые.Читайте также:Чем опасен бессимптомный "омикрон" — вирусолог >>Российские ученые создали тест на нейтрализующие "омикрон" антитела >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр лукашенко, вирус, штамм-омикрон, видео