https://uz.sputniknews.ru/20220121/kadrovye-izmeneniya-v-ao-uzbekneftegaz---kto-stal-zampredom-pravleniya-kompanii-22321341.html

Кадровые изменения в АО "Узбекнефтегаз" - кто стал зампредом правления компании

Кадровые изменения в АО "Узбекнефтегаз" - кто стал зампредом правления компании

Алишер Мустафаев, занимавший данную должность с июня 2019 года, сегодня был освобожден от своих обязанностей.

2022-01-21T17:43+0500

2022-01-21T17:43+0500

2022-01-21T17:44+0500

экономика

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В АО "Узбекнефтегаз" назначили нового заместителя председателя правления. Им стал Рустам Шеров, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.Теперь Рустам Шеров будет отвечать за организацию мероприятий, связанных с увеличением добычи углеводородов, а также ускорением ввода в эксплуатацию новых нефтегазовых объектов.Рустам Шеров родился в 1978 году в Кашкадарьинской области. Свою работу в области нефтегаза он начал в 2002 году с позиции геолога на местном предприятии "Мубарекнефтегаз". После занимал различные должности в компании "Узгеобургунефтегазазибчикариш", где в итоге стал председателем правления.Алишер Мустафаев, занимавший должность зампреда правления "Узбекнефтегаза", с июня 2019 года, сегодня был освобожден от своих обязанностей.Читайте также:"Узбекнефтегаз" привлек Россию к масштабному проектуВидео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый

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