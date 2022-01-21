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Кадровые изменения в АО "Узбекнефтегаз" - кто стал зампредом правления компании
Кадровые изменения в АО "Узбекнефтегаз" - кто стал зампредом правления компании
Алишер Мустафаев, занимавший данную должность с июня 2019 года, сегодня был освобожден от своих обязанностей.
2022-01-21T17:43+0500
2022-01-21T17:43+0500
2022-01-21T17:44+0500
экономика
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В АО "Узбекнефтегаз" назначили нового заместителя председателя правления. Им стал Рустам Шеров, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.Теперь Рустам Шеров будет отвечать за организацию мероприятий, связанных с увеличением добычи углеводородов, а также ускорением ввода в эксплуатацию новых нефтегазовых объектов.Рустам Шеров родился в 1978 году в Кашкадарьинской области. Свою работу в области нефтегаза он начал в 2002 году с позиции геолога на местном предприятии "Мубарекнефтегаз". После занимал различные должности в компании "Узгеобургунефтегазазибчикариш", где в итоге стал председателем правления.Алишер Мустафаев, занимавший должность зампреда правления "Узбекнефтегаза", с июня 2019 года, сегодня был освобожден от своих обязанностей.Читайте также:"Узбекнефтегаз" привлек Россию к масштабному проектуВидео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый
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узбекнефтегаз
Кадровые изменения в АО "Узбекнефтегаз" - кто стал зампредом правления компании
17:43 21.01.2022 (обновлено: 17:44 21.01.2022)
Алишер Мустафаев, занимавший данную должность с июня 2019 года, сегодня был освобожден от своих обязанностей.
ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В АО "Узбекнефтегаз" назначили нового заместителя председателя правления. Им стал Рустам Шеров, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.
Теперь Рустам Шеров будет отвечать за организацию мероприятий, связанных с увеличением добычи углеводородов, а также ускорением ввода в эксплуатацию новых нефтегазовых объектов.
Рустам Шеров родился в 1978 году в Кашкадарьинской области. Свою работу в области нефтегаза он начал в 2002 году с позиции геолога на местном предприятии "Мубарекнефтегаз". После занимал различные должности в компании "Узгеобургунефтегазазибчикариш", где в итоге стал председателем правления.
Алишер Мустафаев, занимавший должность зампреда правления "Узбекнефтегаза", с июня 2019 года, сегодня был освобожден от своих обязанностей.
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Видео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый