https://uz.sputniknews.ru/20220110/uzbekneftegaz-privlek-rossiyu-k-masshtabnomu-proektu-chto-izvestno-22121733.html
"Узбекнефтегаз" привлек Россию к масштабному проекту: что известно
"Узбекнефтегаз" привлек Россию к масштабному проекту: что известно
О чем договорились стороны и почему от российской компании ждут помощи — читайте в обзоре.
2022-01-10T11:31+0500
2022-01-10T11:31+0500
2022-01-10T11:32+0500
экономика
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. "Узбекнефтегаз" привлек российскую компанию "ОДК Инжиниринг" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК) к ремонту компрессорного и газотурбинного оборудования. Стороны намерены создать сервисный центр в этой сфере.По данным пресс-службы, АО "Махсусэнергогаз" ("Спецэнергогаз", входит в "Узбекнефтегаз) и "ОДК Инжиниринг" заключили меморандум по развитию долгосрочного сотрудничества. В рамках документа стороны будут совместно выполнять капитальный или аварийно-восстановительный ремонт промышленных газотурбинных двигателей производства ОДК.В узбекском холдинге также рассчитывают на помощь российской компании в поставке запасных частей и навесного оборудования, обучении персонала компрессорных станций.Россия является одним из ключевых партнеров "Узбекнефтегаза".В декабре компания представила крупные проекты в Москве — по расширению Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.Зачем Россия выделила "Узбекнефтегазу" кредит на $257,3 млн >>Делегация Узбекистана во главе с председателем правления "Узбекнефтегаза" в октябре также приняла участие в Петербургском международном газовом форуме. Узбекская сторона обсудила новые проекты и горизонты сотрудничества с производителями оборудования и техники для газовой промышленности — "Газпромом", Объединенной металлургической компанией, Трубной металлургической компанией и Объединенной двигателестроительной корпорации в том числе. Читайте также: Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам >>Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией >>
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узбекнефтегаз
"Узбекнефтегаз" привлек Россию к масштабному проекту: что известно
11:31 10.01.2022 (обновлено: 11:32 10.01.2022)
О чем договорились стороны и почему от российской компании ждут помощи — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. "Узбекнефтегаз" привлек российскую компанию "ОДК Инжиниринг" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК) к ремонту компрессорного и газотурбинного оборудования.
Стороны намерены создать сервисный центр в этой сфере.
По данным пресс-службы, АО "Махсусэнергогаз" ("Спецэнергогаз", входит в "Узбекнефтегаз) и "ОДК Инжиниринг" заключили меморандум по развитию долгосрочного сотрудничества.
В рамках документа стороны будут совместно выполнять капитальный или аварийно-восстановительный ремонт промышленных газотурбинных двигателей производства ОДК.
"В ходе сотрудничества будут рассмотрены следующие возможности: организация в структуре АО "Махсусэнергогаз" сервисного центра по ремонту и обслуживанию компрессорного оборудования и газотурбинных двигателей, который отвечает современным мировым требованиям", — сообщили
в "Узбекнефтегазе".
В узбекском холдинге также рассчитывают на помощь российской компании в поставке запасных частей и навесного оборудования, обучении персонала компрессорных станций.
Россия является одним из ключевых партнеров "Узбекнефтегаза".
В декабре компания представила
крупные проекты в Москве — по расширению Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.
Делегация Узбекистана во главе с председателем правления "Узбекнефтегаза" в октябре также приняла участие в Петербургском международном газовом форуме.
Узбекская сторона обсудила новые проекты и горизонты сотрудничества с производителями оборудования и техники для газовой промышленности — "Газпромом", Объединенной металлургической компанией, Трубной металлургической компанией и Объединенной двигателестроительной корпорации в том числе.