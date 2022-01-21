Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Нилюфар Усманова занялась боксом — видео
15:29 21.01.2022 (обновлено: 15:30 21.01.2022)
Артистка активно рассказывает про тренировки в своем Instgram.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Дочь узбекской Примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — занялась боксом.
Артистка активно рассказывает про тренировки в своем Instgram.
Поклонники поддержали любимицу и отметили, что Нилюфар в глазах многих девушек и женщин стала примером для подражания.
Между тем Нилюфар занимается не только боксом. Девушка любит спорт в любых его проявлениях.
Недавно артистка попробовала также гимнастику на гамаках и поделилась своими впечатлениями с подписчиками.
Читайте также: