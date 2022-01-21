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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220121/nilyufar-usmanova-zanyalas-boksom--video-22316651.html
Нилюфар Усманова занялась боксом — видео
Нилюфар Усманова занялась боксом — видео
Артистка поделилась своим увлечениям с подписчиками и вызвала бурную реакцию.
2022-01-21T15:29+0500
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Дочь узбекской Примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — занялась боксом.Артистка активно рассказывает про тренировки в своем Instgram.Поклонники поддержали любимицу и отметили, что Нилюфар в глазах многих девушек и женщин стала примером для подражания.Между тем Нилюфар занимается не только боксом. Девушка любит спорт в любых его проявлениях.Недавно артистка попробовала также гимнастику на гамаках и поделилась своими впечатлениями с подписчиками.Читайте также:Юлдуз Усманова прокомментировала скандал с песней Xasta bo'lma — видео &gt;&gt;Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео &gt;&gt;
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Нилюфар Усманова занялась боксом — видео

15:29 21.01.2022 (обновлено: 15:30 21.01.2022)
© Instagram / nilufarusmonovaНилюфар Усманова
Нилюфар Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Instagram / nilufarusmonova
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Артистка активно рассказывает про тренировки в своем Instgram.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Дочь узбекской Примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — занялась боксом.
Артистка активно рассказывает про тренировки в своем Instgram.
Поклонники поддержали любимицу и отметили, что Нилюфар в глазах многих девушек и женщин стала примером для подражания.
Между тем Нилюфар занимается не только боксом. Девушка любит спорт в любых его проявлениях.
Недавно артистка попробовала также гимнастику на гамаках и поделилась своими впечатлениями с подписчиками.
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