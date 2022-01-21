https://uz.sputniknews.ru/20220121/nilyufar-usmanova-zanyalas-boksom--video-22316651.html

Нилюфар Усманова занялась боксом — видео

Нилюфар Усманова занялась боксом — видео

Артистка поделилась своим увлечениям с подписчиками и вызвала бурную реакцию.

2022-01-21T15:29+0500

2022-01-21T15:29+0500

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бокс

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Дочь узбекской Примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — занялась боксом.Артистка активно рассказывает про тренировки в своем Instgram.Поклонники поддержали любимицу и отметили, что Нилюфар в глазах многих девушек и женщин стала примером для подражания.Между тем Нилюфар занимается не только боксом. Девушка любит спорт в любых его проявлениях.Недавно артистка попробовала также гимнастику на гамаках и поделилась своими впечатлениями с подписчиками.Читайте также:Юлдуз Усманова прокомментировала скандал с песней Xasta bo'lma — видео >>Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео >>

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бокс