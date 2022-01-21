https://uz.sputniknews.ru/20220121/yulduz-usmanova-prokommentirovala-skandal-s-pesney-xasta-bolma--video-22309600.html

Юлдуз Усманова прокомментировала скандал с песней Xasta bo'lma — видео

Юлдуз Усманова прокомментировала скандал с песней Xasta bo'lma — видео

Звезда записала видеообращение после скандала с песней Xasta bo'lma. Что сказала артистка, читайте в материале.

2022-01-21T10:00+0500

2022-01-21T10:00+0500

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юлдуз усманова

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова прокомментировала конфликт с поэтом Юлчи Рузиевым.Звезда заняла жесткую позицию: Усманова считает, что слушатели узнают об авторах и стихах именно благодаря исполнителям.Усманова призналась, что практически в каждой песне она добавляет хотя бы четыре предложения, поэтому ее можно назвать соавтором. Звезда заявила: отныне она будет тоже отмечать себя автором песни, как этого требует нынешнее время.Конфликт с поэтом из-за песни Xasta bo'lmaСкандал разразился из-за того, Усманова исполнила песню на стихотворение "Хаста бўлма" Юлчи Рузиева, написанное им еще в 2016 году. При этом артистка не выплатила гонорар автору.Тогда поэт подал на Усманову в суд, и 29 октября 2021-го состоялись открытые слушания по делу.Мирзо-Улугбекский межрайонный суд обязал звезду выплатить 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Однако Усманова подала апелляцию.Накануне суд вынес новое решение по этому делу. Теперь звезда должна будет выплатить Рузиеву 50 миллионов сумов — это компенсация за причиненный моральный вред, еще 500 БРВ (135 миллионов сумов) — возмещение ущерба.Песню Xasta bo'lma уже удалили со всех площадок.Композицию убрали из YouTube, социальных сетей и всех цифровых музыкальных платформ. Трек также перестали транслировать по телевидению и радио.Представители звезды объявили, что песня "Xasta bo'lma" совсем скоро зазвучит по-новому.За Усманову между тем заступились многие коллеги по шоу-бизнесу. В частности, свою поддержку выразила узбекская актриса Халима Ибрагимова.Читайте также:Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео >>Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео >>

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юлдуз усманова