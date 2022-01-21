Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220121/pevitsa-rayxon-ispolnila-opasnyy-tryuk-v-novom-klipe--video-22311584.html
Певица Райхон исполнила опасный трюк в новом клипе — видео
Певица Райхон исполнила опасный трюк в новом клипе — видео
Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.
2022-01-21T12:26+0500
2022-01-21T12:30+0500
это интересно
райхон ганиева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/15/22311914_179:196:1007:662_1920x0_80_0_0_d5287a3814847b53a3cdb8431890103d.jpg
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекская певица Райхон Ганиева выложила еще один отрывок из нового клипа на песню "Шинанайда ёрим".Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.Райхон не только предстала в клипе в ярких и смелых образах, но и удивила поклонников опасным трюком: артистка решила проехаться на багажнике авто без страховки.Премьера клипа состоялась сегодня. Фанаты поддержали любимицу и высоко оценили работу.Ранее звезда показала, как проходили съемки.Читайте также:Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене &gt;&gt;"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/15/22311914_209:176:925:713_1920x0_80_0_0_d4a70ceec58cd49e8a06a07824c22c7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
райхон ганиева

Певица Райхон исполнила опасный трюк в новом клипе — видео

12:26 21.01.2022 (обновлено: 12:30 21.01.2022)
© Instagram / rayhonganievaПевица Райхон
Певица Райхон - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Instagram / rayhonganieva
Подписаться на
Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекская певица Райхон Ганиева выложила еще один отрывок из нового клипа на песню "Шинанайда ёрим".
Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.
Райхон не только предстала в клипе в ярких и смелых образах, но и удивила поклонников опасным трюком: артистка решила проехаться на багажнике авто без страховки.
Премьера клипа состоялась сегодня. Фанаты поддержали любимицу и высоко оценили работу.
Ранее звезда показала, как проходили съемки.
Читайте также:
Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене >>
"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский