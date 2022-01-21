https://uz.sputniknews.ru/20220121/pevitsa-rayxon-ispolnila-opasnyy-tryuk-v-novom-klipe--video-22311584.html

Певица Райхон исполнила опасный трюк в новом клипе — видео

Певица Райхон исполнила опасный трюк в новом клипе — видео

Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.

2022-01-21T12:26+0500

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райхон ганиева

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекская певица Райхон Ганиева выложила еще один отрывок из нового клипа на песню "Шинанайда ёрим".Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.Райхон не только предстала в клипе в ярких и смелых образах, но и удивила поклонников опасным трюком: артистка решила проехаться на багажнике авто без страховки.Премьера клипа состоялась сегодня. Фанаты поддержали любимицу и высоко оценили работу.Ранее звезда показала, как проходили съемки.Читайте также:Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене >>"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой >>

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райхон ганиева