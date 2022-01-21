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Певица Райхон исполнила опасный трюк в новом клипе — видео
12:26 21.01.2022 (обновлено: 12:30 21.01.2022)
Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекская певица Райхон Ганиева выложила еще один отрывок из нового клипа на песню "Шинанайда ёрим".
Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.
Райхон не только предстала в клипе в ярких и смелых образах, но и удивила поклонников опасным трюком: артистка решила проехаться на багажнике авто без страховки.
Премьера клипа состоялась сегодня. Фанаты поддержали любимицу и высоко оценили работу.
Ранее звезда показала, как проходили съемки.
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