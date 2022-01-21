https://uz.sputniknews.ru/20220121/skolko-deneg-poteryal-uzbekistan-ot-prestupleniy-gosslujaschix--statistika-22316874.html
Сколько денег потерял Узбекистан от преступлений госслужащих — статистика
Сколько денег потерял Узбекистан от преступлений госслужащих — статистика
Самые распространенные преступления — хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, мошенничество, злоупотребление служебным положением, получение и дача взятки, должностной подлог.
2022-01-21T14:44+0500
2022-01-21T14:44+0500
2022-01-21T14:44+0500
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преступление
статистика
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура обнародовала данные по количеству преступлений, совершенных должностными лицами министерств, ведомств и государственных организаций.В течение прошлого года попались на правонарушениях 2 804 госслужащих, заведено 2 345 уголовных дел.Большинство преступников — экс-сотрудники районных (городских) подразделений госструктур. Самые распространенные нарушения — хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, мошенничество, злоупотребление служебным положением, получение и дача взятки, должностной подлог.Эти и другие преступления нанесли существенный финансовый ущерб государству и обществу. В общей сложности страна потеряла 913,7 млрд сумов (около $850 тысяч). Взыскать удалось 714,8 млрд сумов.Читайте также:За год нарушены права 7 миллионов потребителей >>"Почему деньги идут в чей-то карман?": Мирзиёев о продаже земель в стране >>
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узбекистан, преступление, статистика
Сколько денег потерял Узбекистан от преступлений госслужащих — статистика
Самые распространенные преступления — хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, мошенничество, злоупотребление служебным положением, получение и дача взятки, должностной подлог.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура обнародовала данные по количеству преступлений, совершенных должностными лицами министерств, ведомств и государственных организаций.
В течение прошлого года попались на правонарушениях 2 804 госслужащих, заведено 2 345 уголовных дел.
Большинство преступников — экс-сотрудники районных (городских) подразделений госструктур. Самые распространенные нарушения — хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, мошенничество, злоупотребление служебным положением, получение и дача взятки, должностной подлог.
Эти и другие преступления нанесли существенный финансовый ущерб государству и обществу. В общей сложности страна потеряла 913,7 млрд сумов (около $850 тысяч). Взыскать удалось 714,8 млрд сумов.
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