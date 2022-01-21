https://uz.sputniknews.ru/20220121/pochemu-dengi-idut-v-chey-to-karman-mirziyoev-o-prodaje-zemel-v-strane-22309223.html

"Почему деньги идут в чей-то карман?": Мирзиёев о продаже земель в стране

"Почему деньги идут в чей-то карман?": Мирзиёев о продаже земель в стране

Президент озвучил, какие убытки понесло государство в 2021 году.

2022-01-21T09:00+0500

2022-01-21T09:00+0500

2022-01-21T09:00+0500

общество

шавкат мирзиёев

деньги

земля

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в 2022 году от продажи земель через аукционы государство ожидает получить 400 миллиардов сумов.При этом узбекский лидер назвал этот план "полностью неудовлетворительным".Мирзиёев привел пример Ташкентской области, где 14 гектаров земли были незаконно проданы за 3,5 миллиона долларов. Мирзиёев добавил, что в 2021-м бюджет Ташобласти от продажи земель пополнился лишь на 18 миллиардов сумов, и это "цена максимум 5−10 гектаров земли по рыночной цене".Это, по словам президента, должно заставить задуматься всех руководителей.В конце декабря сотрудники Службы госбезопасности задержали в Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской и Самаркандской областях по меньшей мере девять человек. Их обвинили в незаконной продаже земли.Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.Между тем в Узбекистане готовятся принять новый кодекс, чтобы навести порядок с оборотом и использованием земель.Как правильно распределить в стране этот важнейший ресурс, в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.Читайте также:За два года хокимы украли у государства 120 тысяч га земли >>Узбекистан взял землю под контроль: что изменится >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, деньги, земля