https://uz.sputniknews.ru/20220121/v-eaes-sdelali-stavku-na-uzbekistan-22318225.html

В ЕАЭС "сделали ставку" на Узбекистан

В ЕАЭС "сделали ставку" на Узбекистан

Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го и уже внес ряд инициатив. Подробнее об этом — в материале.

2022-01-21T16:25+0500

2022-01-21T16:25+0500

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудит активизацию вовлечения стран-наблюдателей в процессы, происходящие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Речь идет, в первую очередь, об Узбекистане, сообщил вице-премьер Беларуси, член совета Игорь Петришенко.По словам белорусского вице-премьера, на заседании также планируется обсудить расширение торговли ЕАЭС с третьими странами, вопросы таможенно-тарифной защиты, создание благоприятных условий для передвижения товаров в рамках союза.Он отметил, что повестка дня первого в новом году заседания Совета ЕЭК состоит из более чем 30 вопросов. Он обратил внимание, что по результатам прошлого года в ЕАЭС внутренний товарооборот вырос на 23%. Напомним: ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.Читайте также:Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года >>Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС >>

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