Политика
В ЕАЭС "сделали ставку" на Узбекистан
16:25 21.01.2022 (обновлено: 16:26 21.01.2022)
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
© Sputnik / Asatur Yesayants
Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го и уже внес ряд инициатив. Подробнее об этом — в материале.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудит активизацию вовлечения стран-наблюдателей в процессы, происходящие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Речь идет, в первую очередь, об Узбекистане, сообщил вице-премьер Беларуси, член совета Игорь Петришенко.
Инициатива Мирзиёева
В прошлом декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил расширить участие стран-наблюдателей ЕАЭС в работе органов ЕЭК.
"По поручению глав государств мы будем сегодня рассматривать активизацию вовлечения в вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС наших наблюдателей, в первую очередь Узбекистана. Это была инициатива Узбекистана (о том), что надо более активно использовать статус государства-наблюдателя и в плане работы в рамках Евразийской экономической комиссии, и в плане решения актуальных тем, которые важны как для членов союза, так и для государств-наблюдателей", — заявил Петришенко.
По словам белорусского вице-премьера, на заседании также планируется обсудить расширение торговли ЕАЭС с третьими странами, вопросы таможенно-тарифной защиты, создание благоприятных условий для передвижения товаров в рамках союза.
Он отметил, что повестка дня первого в новом году заседания Совета ЕЭК состоит из более чем 30 вопросов.
"Это актуальные темы, которые связаны с вопросами продвижения наших товаров, реализации подписанного в конце прошлого года главами государств соглашения о применении (в ЕАЭС. — Sputnik) навигационных пломб при передвижении товаров, прослеживаемости товаров", — сказал Петришенко.
Он обратил внимание, что по результатам прошлого года в ЕАЭС внутренний товарооборот вырос на 23%.
Напомним: ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.
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