https://uz.sputniknews.ru/20220121/v-uzbekistane-ne-privito-bolee-70-tysyach-rabotnikov---video-22317322.html

В Узбекистане не привито более 70 тысяч работников - видео

В Узбекистане не привито более 70 тысяч работников - видео

Всего в стране полностью вакцинировано 66,9 процента совершеннолетних граждан.

2022-01-21T14:58+0500

2022-01-21T14:58+0500

2022-01-21T14:58+0500

общество

узбекистан

прививки

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/04/19533902_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1dee3a72e2a52c79298035627e87a74e.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Более 70 тысяч сотрудников госорганов и предприятий еще не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.Между тем, работодатели должны были в срок до 20 января обеспечить вакцинацию всех сотрудников, а непривитых отстранить от работы. В настоящее время в республике проходят проверки в предприятиях и организациях по выявлению непривитых сотрудников без медотвода.По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в Узбекистане использовано более 41 млн доз вакцины от коронавируса. При этом первую дозу вакцины получило свыше 19 млн человек, вторую – около 14,3 млн. Таким образом, полностью привились 66,9% населения, подлежащего вакцинации.В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. Для населения доступно несколько вакцин от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"; шведско-британская AstraZeneca; американская Moderna; американо-немецкая Pfizer/BioNTech; китайский CoronaVac.C 17 ноября в республике также разрешена добровольная ревакцинация против COVID-19.Читайте также: В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, прививки, вакцинация от covid-19 в узбекистане