https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-tashkente-nevaktsinirovannyx-sotrudnikov-otstranili-ot-raboty---22264804.html

В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы

В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы

Специальная рабочая группа столичного управления здравоохранения провела соответствующие проверки и выявила нарушения в частных компаниях и бюджетных организациях.

2022-01-19T09:28+0500

2022-01-19T09:28+0500

2022-01-19T09:44+0500

общество

ташкент

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18533350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d6b4a3e6999b482c98522c622d3cead.jpg

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Специальная рабочая группа столичного управления здравоохранения выявила в частных компаниях и бюджетных организациях свыше 1200 невакцинированных сотрудников, передает УзА.Отмечается, что за один день в 305 бизнес-объектах обнаружено 359 непривитых работников, а в 203 госорганизациях — 885 человек.После проверок от работы временно отстранили 1044 сотрудника, еще 200 оштрафованы, а деятельность одного объекта была временно приостановлена.Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса >>Ранее в Министерстве здравоохранения призвали работодателей вакцинировать своих сотрудников до 20 января. Отмечалось, что непривитые граждане не будут допущены к работе. Исключение составили только те, кто имеет медицинский отвод по показаниям. По данным Минздрава на 17 января, в настоящее время в стране вакцинировано использовано 40 787 150 доз вакцины. В частности, из них первым компонентом были привиты 19 073 867 человек, вторым - 16 14 166 359, третьим - 7 546 924.Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. Для населения доступно несколько вакцин от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"; шведско-британская AstraZeneca; американская Moderna; американо-немецкая Pfizer/BioNTech; китайский CoronaVac.C 17 ноября в республике также разрешена добровольная ревакцинация против COVID-19.Читайте также:Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию >>Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона" >>

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, вакцинация от covid-19 в узбекистане