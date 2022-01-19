Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-tashkente-nevaktsinirovannyx-sotrudnikov-otstranili-ot-raboty---22264804.html
В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
Специальная рабочая группа столичного управления здравоохранения провела соответствующие проверки и выявила нарушения в частных компаниях и бюджетных организациях.
2022-01-19T09:28+0500
2022-01-19T09:44+0500
общество
ташкент
вакцинация от covid-19 в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18533350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d6b4a3e6999b482c98522c622d3cead.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Специальная рабочая группа столичного управления здравоохранения выявила в частных компаниях и бюджетных организациях свыше 1200 невакцинированных сотрудников, передает УзА.Отмечается, что за один день в 305 бизнес-объектах обнаружено 359 непривитых работников, а в 203 госорганизациях — 885 человек.После проверок от работы временно отстранили 1044 сотрудника, еще 200 оштрафованы, а деятельность одного объекта была временно приостановлена.Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса &gt;&gt;Ранее в Министерстве здравоохранения призвали работодателей вакцинировать своих сотрудников до 20 января. Отмечалось, что непривитые граждане не будут допущены к работе. Исключение составили только те, кто имеет медицинский отвод по показаниям. По данным Минздрава на 17 января, в настоящее время в стране вакцинировано использовано 40 787 150 доз вакцины. В частности, из них первым компонентом были привиты 19 073 867 человек, вторым - 16 14 166 359, третьим - 7 546 924.Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник &gt;&gt;В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. Для населения доступно несколько вакцин от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"; шведско-британская AstraZeneca; американская Moderna; американо-немецкая Pfizer/BioNTech; китайский CoronaVac.C 17 ноября в республике также разрешена добровольная ревакцинация против COVID-19.Читайте также:Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию &gt;&gt;Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона" &gt;&gt;
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18533350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c6f4d4e2ac7d5e4bb437db333406ce8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, вакцинация от covid-19 в узбекистане

В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы

09:28 19.01.2022 (обновлено: 09:44 19.01.2022)
© СС0 / Unsplash / Mat NapoВакцинация, иллюстративное фото
Вакцинация, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© СС0 / Unsplash / Mat Napo
Подписаться на
После проверок от работы временно отстранили 1044 сотрудника, еще 200 оштрафованы, а деятельность одного объекта была временно приостановлена.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Специальная рабочая группа столичного управления здравоохранения выявила в частных компаниях и бюджетных организациях свыше 1200 невакцинированных сотрудников, передает УзА.
Отмечается, что за один день в 305 бизнес-объектах обнаружено 359 непривитых работников, а в 203 госорганизациях — 885 человек.
После проверок от работы временно отстранили 1044 сотрудника, еще 200 оштрафованы, а деятельность одного объекта была временно приостановлена.
Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса >>
Ранее в Министерстве здравоохранения призвали работодателей вакцинировать своих сотрудников до 20 января. Отмечалось, что непривитые граждане не будут допущены к работе. Исключение составили только те, кто имеет медицинский отвод по показаниям.
По данным Минздрава на 17 января, в настоящее время в стране вакцинировано использовано 40 787 150 доз вакцины. В частности, из них первым компонентом были привиты 19 073 867 человек, вторым - 16 14 166 359, третьим - 7 546 924.
Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>
В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. Для населения доступно несколько вакцин от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"; шведско-британская AstraZeneca; американская Moderna; американо-немецкая Pfizer/BioNTech; китайский CoronaVac.
C 17 ноября в республике также разрешена добровольная ревакцинация против COVID-19.
Читайте также:
Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию >>
Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона" >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:43Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
11:35Перевал снова открыт
11:16В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни
11:06Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
11:00Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео
10:35Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео
10:30Узбекистан и Таджикистан снимут совместный фильм об Алишере Навои
10:02Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото
10:00В Узбекистане продолжается строительный бум
09:30Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
09:28В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
08:59Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
08:50Белорусский посол госпитализирован в Москве
08:30Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча
08:20Экс-сотрудник спецслужб рассказал, где "рванёт" после Донбасса — видео
07:30Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
07:00Чем кофе полезен для мужчин и женщин
ВчераВосточный гороскоп для Козы (Овцы) – 2022: самый подробный прогноз
ВчераВолчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото
ВчераЧем россиян восхищает Ташкент – видео