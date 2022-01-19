https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-tashkente-nevaktsinirovannyx-sotrudnikov-otstranili-ot-raboty---22264804.html
В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
Специальная рабочая группа столичного управления здравоохранения провела соответствующие проверки и выявила нарушения в частных компаниях и бюджетных организациях.
2022-01-19T09:28+0500
2022-01-19T09:28+0500
2022-01-19T09:44+0500
общество
ташкент
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Специальная рабочая группа столичного управления здравоохранения выявила в частных компаниях и бюджетных организациях свыше 1200 невакцинированных сотрудников, передает УзА.Отмечается, что за один день в 305 бизнес-объектах обнаружено 359 непривитых работников, а в 203 госорганизациях — 885 человек.После проверок от работы временно отстранили 1044 сотрудника, еще 200 оштрафованы, а деятельность одного объекта была временно приостановлена.Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса >>Ранее в Министерстве здравоохранения призвали работодателей вакцинировать своих сотрудников до 20 января. Отмечалось, что непривитые граждане не будут допущены к работе. Исключение составили только те, кто имеет медицинский отвод по показаниям. По данным Минздрава на 17 января, в настоящее время в стране вакцинировано использовано 40 787 150 доз вакцины. В частности, из них первым компонентом были привиты 19 073 867 человек, вторым - 16 14 166 359, третьим - 7 546 924.Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. Для населения доступно несколько вакцин от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"; шведско-британская AstraZeneca; американская Moderna; американо-немецкая Pfizer/BioNTech; китайский CoronaVac.C 17 ноября в республике также разрешена добровольная ревакцинация против COVID-19.Читайте также:Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию >>Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона" >>
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ташкент, вакцинация от covid-19 в узбекистане
В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
09:28 19.01.2022 (обновлено: 09:44 19.01.2022)
После проверок от работы временно отстранили 1044 сотрудника, еще 200 оштрафованы, а деятельность одного объекта была временно приостановлена.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Специальная рабочая группа столичного управления здравоохранения выявила в частных компаниях и бюджетных организациях свыше 1200 невакцинированных сотрудников, передает
УзА.
Отмечается, что за один день в 305 бизнес-объектах обнаружено 359 непривитых работников, а в 203 госорганизациях — 885 человек.
После проверок от работы временно отстранили 1044 сотрудника, еще 200 оштрафованы, а деятельность одного объекта была временно приостановлена.
Ранее в Министерстве здравоохранения призвали
работодателей вакцинировать своих сотрудников до 20 января. Отмечалось, что непривитые граждане не будут допущены к работе. Исключение составили только те, кто имеет медицинский отвод по показаниям.
По данным
Минздрава на 17 января, в настоящее время в стране вакцинировано использовано 40 787 150 доз вакцины. В частности, из них первым компонентом были привиты 19 073 867 человек, вторым - 16 14 166 359, третьим - 7 546 924.
В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. Для населения доступно несколько вакцин от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"; шведско-британская AstraZeneca; американская Moderna; американо-немецкая Pfizer/BioNTech; китайский CoronaVac.
C 17 ноября в республике также разрешена
добровольная ревакцинация против COVID-19.