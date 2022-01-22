Где остановится "Агроэкспресс" по пути из Ташкента в Москву: новые южные точки

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Азербайджан вступил в логистический проект по ускоренным поставкам продовольствия "Агроэкспресс", сообщает АО "РЖД Логистика".Тестовая перевозка была осуществлена еще в конце 2021 года. Он добавил, что преимуществами проекта "Агроэкспресс" в перспективе станут дополнительные конкурентные условия доставки и снижение издержек за счет ликвидации перегрузочных операций по пути следования товаров. Это позволит создать условия для снятия логистических ограничений и создания единой товаропроводящей инфраструктуры.Напомним, первый пилотный состав выехал еще в середине ноября по маршруту из Тамбова в Ташкент с грузом замороженного мяса птицы. Продукция перевозится в автономных рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда.Читайте также:Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году — инфографика >>Что привез "Агроэкспресс" из Ташкента в Москву >>
Логистический проект, который нацелен на поставку продовольственных товаров, планируется расширить на все пространство ЕАЭС. Вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Азербайджан вступил в логистический проект по ускоренным поставкам продовольствия "Агроэкспресс", сообщает АО "РЖД Логистика".
Тестовая перевозка была осуществлена еще в конце 2021 года.
"У нас уже есть положительный опыт организации экспортных маршрутов в восточном и центральноазиатском направлениях в рамках проекта "Агроэкспресс". В ближайшие дни в Ташкент отправится очередной рейс – шесть вагонов со свежим продовольствием," – заявил Дмитрий Вольвач – заместитель министра экономического развития России, курирующий евразийскую интеграцию.
Он добавил, что преимуществами проекта "Агроэкспресс" в перспективе станут дополнительные конкурентные условия доставки и снижение издержек за счет ликвидации перегрузочных операций по пути следования товаров. Это позволит создать условия для снятия логистических ограничений и создания единой товаропроводящей инфраструктуры.
Что такое "Агроэкспресс"?
Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.
Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.
В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.
Напомним, первый пилотный состав выехал еще в середине ноября по маршруту из Тамбова в Ташкент с грузом замороженного мяса птицы. Продукция перевозится в автономных рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда.