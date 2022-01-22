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Где остановится "Агроэкспресс" по пути из Ташкента в Москву: новые южные точки
Где остановится "Агроэкспресс" по пути из Ташкента в Москву: новые южные точки
Логистический проект, который нацелен на поставку продовольственных товаров, планируется расширить на все пространство ЕАЭС. Вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании ЕЭК.
2022-01-22T18:58+0500
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Азербайджан вступил в логистический проект по ускоренным поставкам продовольствия "Агроэкспресс", сообщает АО "РЖД Логистика".Тестовая перевозка была осуществлена еще в конце 2021 года. Он добавил, что преимуществами проекта "Агроэкспресс" в перспективе станут дополнительные конкурентные условия доставки и снижение издержек за счет ликвидации перегрузочных операций по пути следования товаров. Это позволит создать условия для снятия логистических ограничений и создания единой товаропроводящей инфраструктуры.Напомним, первый пилотный состав выехал еще в середине ноября по маршруту из Тамбова в Ташкент с грузом замороженного мяса птицы. Продукция перевозится в автономных рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда.Читайте также:Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году — инфографика &gt;&gt;Что привез "Агроэкспресс" из Ташкента в Москву &gt;&gt;
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Где остановится "Агроэкспресс" по пути из Ташкента в Москву: новые южные точки

18:58 22.01.2022 (обновлено: 19:00 22.01.2022)
© Пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер" Агроэкспресс
Агроэкспресс - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2022
© Пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер"
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Логистический проект, который нацелен на поставку продовольственных товаров, планируется расширить на все пространство ЕАЭС. Вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Азербайджан вступил в логистический проект по ускоренным поставкам продовольствия "Агроэкспресс", сообщает АО "РЖД Логистика".
Тестовая перевозка была осуществлена еще в конце 2021 года.
"У нас уже есть положительный опыт организации экспортных маршрутов в восточном и центральноазиатском направлениях в рамках проекта "Агроэкспресс". В ближайшие дни в Ташкент отправится очередной рейс – шесть вагонов со свежим продовольствием," – заявил Дмитрий Вольвач – заместитель министра экономического развития России, курирующий евразийскую интеграцию.
Он добавил, что преимуществами проекта "Агроэкспресс" в перспективе станут дополнительные конкурентные условия доставки и снижение издержек за счет ликвидации перегрузочных операций по пути следования товаров. Это позволит создать условия для снятия логистических ограничений и создания единой товаропроводящей инфраструктуры.
Что такое "Агроэкспресс"?

Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.

Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.

В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.

Напомним, первый пилотный состав выехал еще в середине ноября по маршруту из Тамбова в Ташкент с грузом замороженного мяса птицы. Продукция перевозится в автономных рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда.

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