https://uz.sputniknews.ru/20220122/kak-rossiyskaya-sistema-bort-obespechit-bezopasnost-na-jeleznoy-doroge-uzbekistana-22329954.html
Как российская система БОРТ обеспечит безопасность на железной дороге Узбекистана
Как российская система БОРТ обеспечит безопасность на железной дороге Узбекистана
Охранная система предназначена для обеспечения безопасности движения всех видов подвижного состава на железнодорожных путях.
2022-01-22T15:53+0500
2022-01-22T15:53+0500
2022-01-22T15:57+0500
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железная дорога
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Ташкенте презентовали бортовую систему безопасности локомотивов нового поколения "БОРТ". Сделано это было в рамках встречи специалистов АО "Узбекистон темир йуллари" и российской компании "Транстелесофт". Участие в дискуссии приняли также представители Ташкентского государственного транспортного университета.Генеральный директор компании "Транстелесофт" Евгений Белоусов рассказал о современных ресурсосберегающих технологиях и оборудовании для диагностики технического состояния и ремонта тяговых вагонов. Российские специалисты с помощью технологий научились определять условия, при которых локомотивы могут выйти из строя из-за перегрева электрических кабелей. Охранная система предназначена для обеспечения безопасности движения всех видов подвижного состава на железнодорожных путях, оборудованных автоматическими устройствами локомотивной сигнализации, а также на перегонах.Итогом встречи стала договоренность о сотрудничестве между компанией "Транстелесофт" и Университетом по установке современной бортовой системы на локомотивах АО "Узбекистон темир йуллари", а также юридических лиц, владеющих железными дорогами. Компания "Транстелесофт" на рынке уже десять лет. Это один из лидеров в области разработки и внедрения систем безопасности для управления локомотивов. Специалисты компании создают и оснащают информационно-сервисными системами все виды подвижных составов.Читайте также:Для чего нужна Трансафганская железная дорога — объясняют эксперты >>В ташкентском вузе появились тренажеры кабин локомотивов из России — фото >>
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узбекистан, железная дорога
Как российская система БОРТ обеспечит безопасность на железной дороге Узбекистана
15:53 22.01.2022 (обновлено: 15:57 22.01.2022)
Охранная система предназначена для обеспечения безопасности движения всех видов подвижного состава на железнодорожных путях.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Ташкенте презентовали бортовую систему безопасности локомотивов нового поколения "БОРТ". Сделано это было в рамках встречи специалистов АО "Узбекистон темир йуллари" и российской компании "Транстелесофт". Участие в дискуссии приняли также представители Ташкентского государственного транспортного университета.
Генеральный директор компании "Транстелесофт" Евгений Белоусов рассказал о современных ресурсосберегающих технологиях и оборудовании для диагностики технического состояния и ремонта тяговых вагонов.
Российские специалисты с помощью технологий научились определять условия, при которых локомотивы могут выйти из строя из-за перегрева электрических кабелей.
Охранная система предназначена для обеспечения безопасности движения всех видов подвижного состава на железнодорожных путях, оборудованных автоматическими устройствами локомотивной сигнализации, а также на перегонах.
Итогом встречи стала договоренность о сотрудничестве между компанией "Транстелесофт" и Университетом по установке современной бортовой системы на локомотивах АО "Узбекистон темир йуллари", а также юридических лиц, владеющих железными дорогами.
Компания "Транстелесофт" на рынке уже десять лет. Это один из лидеров в области разработки и внедрения систем безопасности для управления локомотивов. Специалисты компании создают и оснащают информационно-сервисными системами все виды подвижных составов.
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