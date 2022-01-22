https://uz.sputniknews.ru/20220122/migranty-iz-uzbekistana-zaderjany-v-nur-sultane--prichiny-22327586.html
Мигранты из Узбекистана задержаны в Нур-Султане — причины
Мигранты из Узбекистана задержаны в Нур-Султане — причины
Почему у правонарушителей истек срок временной прописки и не было разрешения на работу — выясняют правоохранители.
2022-01-22T12:51+0500
2022-01-22T12:51+0500
2022-01-22T12:53+0500
миграция
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Казахстане задержали 18 граждан Узбекистана. Они находились в стране без необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений.У всех правонарушителей при себе были паспорта, но срок временной прописки истек, разрешения на работу не было. Как выяснилось, узбекистанцы прибыли в соседнюю страну на работу.Задержанным объяснили правила пребывания и законы Казахстана, после чего оформили документы в установленном порядке, сообщили в агентстве. Тех, кто приехал в республику впервые, предупредили о последствиях правонарушения, остальных оштрафовали в соответствии с миграционным законодательством.После завершения режима чрезвычайного положения в Казахстане стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка.Читайте также: Шерзод Кудбиев высказался о подоходном налоге для мигрантов >>Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году >>
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задержание, узбекистанцы, нур-султан
Мигранты из Узбекистана задержаны в Нур-Султане — причины
12:51 22.01.2022 (обновлено: 12:53 22.01.2022)
Почему у правонарушителей истек срок временной прописки и не было разрешения на работу — выясняют правоохранители.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
В Казахстане задержали 18 граждан Узбекистана. Они находились в стране без необходимых документов. Об этом сообщили
в пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений.
У всех правонарушителей при себе были паспорта, но срок временной прописки истек, разрешения на работу не было. Как выяснилось, узбекистанцы прибыли в соседнюю страну на работу.
Задержанным объяснили правила пребывания и законы Казахстана, после чего оформили документы в установленном порядке, сообщили в агентстве. Тех, кто приехал в республику впервые, предупредили о последствиях правонарушения, остальных оштрафовали в соответствии с миграционным законодательством.
После завершения режима чрезвычайного положения в Казахстане стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка.
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