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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20220122/migranty-iz-uzbekistana-zaderjany-v-nur-sultane--prichiny-22327586.html
Мигранты из Узбекистана задержаны в Нур-Султане — причины
Мигранты из Узбекистана задержаны в Нур-Султане — причины
Почему у правонарушителей истек срок временной прописки и не было разрешения на работу — выясняют правоохранители.
2022-01-22T12:51+0500
2022-01-22T12:53+0500
миграция
задержание
узбекистанцы
нур-султан
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Казахстане задержали 18 граждан Узбекистана. Они находились в стране без необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений.У всех правонарушителей при себе были паспорта, но срок временной прописки истек, разрешения на работу не было. Как выяснилось, узбекистанцы прибыли в соседнюю страну на работу.Задержанным объяснили правила пребывания и законы Казахстана, после чего оформили документы в установленном порядке, сообщили в агентстве. Тех, кто приехал в республику впервые, предупредили о последствиях правонарушения, остальных оштрафовали в соответствии с миграционным законодательством.После завершения режима чрезвычайного положения в Казахстане стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка.Читайте также: Шерзод Кудбиев высказался о подоходном налоге для мигрантов &gt;&gt;Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году &gt;&gt;
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задержание, узбекистанцы, нур-султан

Мигранты из Узбекистана задержаны в Нур-Султане — причины

12:51 22.01.2022 (обновлено: 12:53 22.01.2022)
© Sputnik / Владислав ВодневВиды города Нур-Султан. С высоты хорошо видны правый и левый берег столицы.
Виды города Нур-Султан. С высоты хорошо видны правый и левый берег столицы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Почему у правонарушителей истек срок временной прописки и не было разрешения на работу — выясняют правоохранители.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Казахстане задержали 18 граждан Узбекистана. Они находились в стране без необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений.
У всех правонарушителей при себе были паспорта, но срок временной прописки истек, разрешения на работу не было. Как выяснилось, узбекистанцы прибыли в соседнюю страну на работу.
Задержанным объяснили правила пребывания и законы Казахстана, после чего оформили документы в установленном порядке, сообщили в агентстве. Тех, кто приехал в республику впервые, предупредили о последствиях правонарушения, остальных оштрафовали в соответствии с миграционным законодательством.
После завершения режима чрезвычайного положения в Казахстане стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка.

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