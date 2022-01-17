https://uz.sputniknews.ru/20220117/glava-gnk-uzbekistana-vyskazalsya-o-podoxodnom-naloge-dlya-migrantov-22232420.html

Шерзод Кудбиев высказался о подоходном налоге для мигрантов

Шерзод Кудбиев высказался о подоходном налоге для мигрантов

Ранее Кадыров предложил ввести обязательный НДФЛ для соотечественников, работающих за рубежом. Эта идея вызвала бурную реакцию.

2022-01-17T16:03+0500

2022-01-17T16:03+0500

2022-01-17T16:06+0500

узбекистан

мигранты

подоходный налог

общество

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Глава Государственного налогового комитета (ГНК) Шерзод Кудбиев ответил на вопрос о целесообразности введения подоходного налога для трудовых мигрантов.Также он предложил мигрантам оформить себя как самозанятых, чтобы учитывался стаж работы и была начислена пенсия.В октябре 2021 года лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил ввести обязательный НДФЛ для соотечественников, работающих за рубежом.По мнению Кадырова, трудовые мигранты тоже должны платить налоги на развитие Узбекистана.Позднее президент Шавкат Мирзиёев ответил на предложение Кадырова. Глава государства назвал инициативу необоснованной и подчеркнул, что помощь родным нельзя называть доходом и облагать налогами.Путин заявил о необходимости знания мигрантами языка и законов России >>Напомним: между Узбекистаном и Россией уже давно действует ряд соглашений об исключении двойного налогообложения.Кроме того, страны активно наращивают взаимодействие в данной сфере с целью создания благоприятных условий труда для граждан, выезжающих за рубеж.Ранее в Центробанке сообщили, что с начала 2021-го объем денежных переводов, поступающих в Узбекистан, вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.До конца ноября в республику перевели в общей сложности 7,3 миллиарда долларов.Читайте также:Мигрантам повысят выплаты на компенсацию расходов при трудоустройстве >>На какие три страны приходится основная доля мигрантов в России >>

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узбекистан, мигранты, подоходный налог