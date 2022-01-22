https://uz.sputniknews.ru/20220122/v-kazaxstane-nazvali-kolichestvo-arestovannyx-za-uchastie-v-besporyadkax-22330823.html

В Казахстане назвали число арестованных за преступления во время беспорядков

В Казахстане назвали число арестованных за преступления во время беспорядков

Всего, по сообщению МВД Казахстана, после произошедших событий было возбуждено 1822 уголовных дела.

2022-01-22T16:56+0500

2022-01-22T16:56+0500

2022-01-22T16:57+0500

ситуация в казахстане

арест

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Более 780 человек по решению судебных органов арестованы по уголовным делам, возбужденным после массовых беспорядков в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает РИА Новости.В настоящее время следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, в том числе 45 — по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам и 15 — по фактам убийств. Расследуются также грабежи, кражи, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка.По его словам, наибольшее число арестованных — 464 — приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Всего, по сообщению МВД Казахстана, после произошедших событий было возбуждено 1822 уголовных дела.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией >>Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане >>

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арест