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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Ситуация в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220122/v-kazaxstane-nazvali-kolichestvo-arestovannyx-za-uchastie-v-besporyadkax-22330823.html
В Казахстане назвали число арестованных за преступления во время беспорядков
В Казахстане назвали число арестованных за преступления во время беспорядков
Всего, по сообщению МВД Казахстана, после произошедших событий было возбуждено 1822 уголовных дела.
2022-01-22T16:56+0500
2022-01-22T16:57+0500
ситуация в казахстане
арест
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Более 780 человек по решению судебных органов арестованы по уголовным делам, возбужденным после массовых беспорядков в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает РИА Новости.В настоящее время следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, в том числе 45 — по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам и 15 — по фактам убийств. Расследуются также грабежи, кражи, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка.По его словам, наибольшее число арестованных — 464 — приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Всего, по сообщению МВД Казахстана, после произошедших событий было возбуждено 1822 уголовных дела.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией &gt;&gt;Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане &gt;&gt;
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арест

В Казахстане назвали число арестованных за преступления во время беспорядков

16:56 22.01.2022 (обновлено: 16:57 22.01.2022)
© Sputnik / Перейти в фотобанкЦентральная мечеть в Алматы
Центральная мечеть в Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2022
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Всего, по сообщению МВД Казахстана, после произошедших событий было возбуждено 1822 уголовных дела.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Более 780 человек по решению судебных органов арестованы по уголовным делам, возбужденным после массовых беспорядков в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает РИА Новости.
В настоящее время следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, в том числе 45 — по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам и 15 — по фактам убийств. Расследуются также грабежи, кражи, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка.
Задержаны 970 подозреваемых, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определен домашний арест.
Елдос Килымжанов
Заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Казахстана
По его словам, наибольшее число арестованных — 464 — приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам.
Всего, по сообщению МВД Казахстана, после произошедших событий было возбуждено 1822 уголовных дела.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.
Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

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