Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220110/tokaev-nazval-proizoshedshee-v-strane-almatinskoy-tragediey-22123857.html
Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией
Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией
События в Казахстане стали переломным этапом развития ОДКБ. Международная организация продемонстрировала свою востребованность, заявил Токаев.
2022-01-10T13:17+0500
2022-01-10T13:31+0500
беспорядки в казахстане
казахстан
протесты
беспорядки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1173/98/11739855_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_24f863de1311e2aa1718b0af0f88e27c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией. С таким заявлением он выступил в рамках внеочередного заседания Совета ОДКБ. По его словам, агрессией было охвачено 11 регионов, но основной удар пришелся на Алматы.Это была террористическая война, развернутая против Казахстана, попытка государственного переворота, отметил глава республики. Страна пережила самый тяжелый кризис за всю историю своей 30-летней независимости.Президент сообщил, что в Алматы беспорядки продолжались два дня. Боевики, в том числе и зарубежные, имели пятикратное преимущество и были хорошо натренированы. Среди них были снайперы с собственным оборудованием. Утверждения о применении силы против мирных демонстрантов — дезинформация, подчеркнул Токаев.При этом Токаев отдельно поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство, отметив, что ОДКБ показала свою востребованность. События в Казахстане стали переломным этапом развития этой организации. Однако важно укреплять потенциал структуры и повышать оперативность в вопросах принятия решений. Нельзя допустить повторения казахстанских событий на всем пространстве ОДКБ.Сейчас конституционный порядок в Казахстане восстановлен, но операция по выявлению боевиков продолжается. Завтра глава республики внесет предложения по новому составу правительства Казахстана.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Протесты распространились и на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, поджигали автомобили, забирали оружие.В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.По данным МВД Казахстана, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также: Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене &gt;&gt;Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан &gt;&gt;
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1173/98/11739855_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_fdd845d9c25d59cd9befb892ae1d0869.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан, протесты, беспорядки

Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией

13:17 10.01.2022 (обновлено: 13:31 10.01.2022)
© Sputnik / / Владислав ВодневПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / / Владислав Воднев
Подписаться на
События в Казахстане стали переломным этапом развития ОДКБ. Международная организация продемонстрировала свою востребованность, заявил Токаев.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией. С таким заявлением он выступил в рамках внеочередного заседания Совета ОДКБ. По его словам, агрессией было охвачено 11 регионов, но основной удар пришелся на Алматы.
На город с трех направлений, как огромная стая гиен, бросились вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. Потом началось то, что в историю войдет, как "алма-атинская трагедия"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Sputnik Узбекистан
Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана
Это была террористическая война, развернутая против Казахстана, попытка государственного переворота, отметил глава республики. Страна пережила самый тяжелый кризис за всю историю своей 30-летней независимости.
Президент сообщил, что в Алматы беспорядки продолжались два дня. Боевики, в том числе и зарубежные, имели пятикратное преимущество и были хорошо натренированы. Среди них были снайперы с собственным оборудованием.
Утверждения о применении силы против мирных демонстрантов — дезинформация, подчеркнул Токаев.
При этом Токаев отдельно поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство, отметив, что ОДКБ показала свою востребованность. События в Казахстане стали переломным этапом развития этой организации. Однако важно укреплять потенциал структуры и повышать оперативность в вопросах принятия решений. Нельзя допустить повторения казахстанских событий на всем пространстве ОДКБ.
Сейчас конституционный порядок в Казахстане восстановлен, но операция по выявлению боевиков продолжается. Завтра глава республики внесет предложения по новому составу правительства Казахстана.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Протесты распространились и на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, поджигали автомобили, забирали оружие.
В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.
По данным МВД Казахстана, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

Читайте также:

Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене >>
Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:31События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — видео
15:29Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий
14:52Через границу без теста: как Кыргызстан поддержал Казахстан
14:00НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"
13:33Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане
13:17Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией
13:03КамАЗ объявил о конкурсе для рабочих из Узбекистана
12:43Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России
12:38ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане
11:56В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики
11:31"Узбекнефтегаз" привлек Россию к масштабному проекту: что известно
11:00Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео
10:40Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана
10:30Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе
10:00Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
09:31Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа
09:11В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин
08:43Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео
08:30COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд
07:30Согреться в морозы: топ-5 рецептов глинтвейна