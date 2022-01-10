https://uz.sputniknews.ru/20220110/tokaev-nazval-proizoshedshee-v-strane-almatinskoy-tragediey-22123857.html

Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией

Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией

События в Казахстане стали переломным этапом развития ОДКБ. Международная организация продемонстрировала свою востребованность, заявил Токаев.

2022-01-10T13:17+0500

2022-01-10T13:17+0500

2022-01-10T13:31+0500

беспорядки в казахстане

казахстан

протесты

беспорядки

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в стране Алматинской трагедией. С таким заявлением он выступил в рамках внеочередного заседания Совета ОДКБ. По его словам, агрессией было охвачено 11 регионов, но основной удар пришелся на Алматы.Это была террористическая война, развернутая против Казахстана, попытка государственного переворота, отметил глава республики. Страна пережила самый тяжелый кризис за всю историю своей 30-летней независимости.Президент сообщил, что в Алматы беспорядки продолжались два дня. Боевики, в том числе и зарубежные, имели пятикратное преимущество и были хорошо натренированы. Среди них были снайперы с собственным оборудованием. Утверждения о применении силы против мирных демонстрантов — дезинформация, подчеркнул Токаев.При этом Токаев отдельно поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство, отметив, что ОДКБ показала свою востребованность. События в Казахстане стали переломным этапом развития этой организации. Однако важно укреплять потенциал структуры и повышать оперативность в вопросах принятия решений. Нельзя допустить повторения казахстанских событий на всем пространстве ОДКБ.Сейчас конституционный порядок в Казахстане восстановлен, но операция по выявлению боевиков продолжается. Завтра глава республики внесет предложения по новому составу правительства Казахстана.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Протесты распространились и на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, поджигали автомобили, забирали оружие.В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.По данным МВД Казахстана, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также: Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене >>Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>

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казахстан, протесты, беспорядки