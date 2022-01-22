https://uz.sputniknews.ru/20220122/v-stranax-shos-poyavyatsya-tsentry-industrialnoy-kooperatsii--proekt-soglasovan-22327761.html

В странах ШОС появятся центры индустриальной кооперации — проект согласован

В странах ШОС появятся центры индустриальной кооперации — проект согласован

Проект документа согласован экспертами. Теперь его рассмотрят на очередном заседании совета национальных координаторов государств-членов ШОС, которое пройдет в Ташкенте 25-28 января 2022 года.

2022-01-22T13:21+0500

2022-01-22T13:21+0500

2022-01-22T13:21+0500

экономика

шос

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Эксперты согласовали проект программы стимулирования промышленной кооперации в странах ШОС, которую предложил Узбекистан. Теперь документ передан для дальнейшего рассмотрения, сообщает корреспондент ИА "Дунё".Заседание по согласованию проекта программы, прошедшее под председательством узбекской стороны состоялось в онлайн-формате 20-21 января. В совещании участвовали представители ведомств стран-членов организации, отвечающих за развитие промышленной кооперации.Согласовав проект программы, участники договорились внести его на рассмотрение очередного заседания совета национальных координаторов государств-членов ШОС. Встреча пройдет в Ташкенте 25-28 января 2022 года.В 2021-2022 годах Узбекистан председательствует в ШОС. Программа стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов ШОС была инициирована узбекской стороной на московском саммите в 2020 году. Шавкат Мирзиеев на саммите организации в сентябре 2021 года в Душанбе призвал ускорить принятие данного документа.Практическим механизмом его реализации должно стать создание центров индустриальной кооперации в странах ШОС.Читайте также:Что делать ШОС с Афганистаном: Узбекистан готовится к председательству в организации >>Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана >>

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