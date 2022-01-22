Экономика
В странах ШОС появятся центры индустриальной кооперации — проект согласован
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги участников заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Проект документа рассмотрят на очередном заседании совета национальных координаторов государств-членов ШОС, которое пройдет в Ташкенте 25-28 января 2022 года.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Эксперты согласовали проект программы стимулирования промышленной кооперации в странах ШОС, которую предложил Узбекистан. Теперь документ передан для дальнейшего рассмотрения, сообщает корреспондент ИА "Дунё".
Заседание по согласованию проекта программы, прошедшее под председательством узбекской стороны состоялось в онлайн-формате 20-21 января. В совещании участвовали представители ведомств стран-членов организации, отвечающих за развитие промышленной кооперации.
Согласовав проект программы, участники договорились внести его на рассмотрение очередного заседания совета национальных координаторов государств-членов ШОС. Встреча пройдет в Ташкенте 25-28 января 2022 года.
В 2021-2022 годах Узбекистан председательствует в ШОС. Программа стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов ШОС была инициирована узбекской стороной на московском саммите в 2020 году. Шавкат Мирзиеев на саммите организации в сентябре 2021 года в Душанбе призвал ускорить принятие данного документа.
Практическим механизмом его реализации должно стать создание центров индустриальной кооперации в странах ШОС.
Какие страны входят в структуру ШОС
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году.
В настоящий момент в состав международной организации входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.
Готовится к полноценному членству Иран. В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.
Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.