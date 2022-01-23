https://uz.sputniknews.ru/20220123/mujchina-rasstrelyal-mashinu-v-tashkente-22333913.html
Мужчина расстрелял машину в Ташкенте
Мужчина расстрелял машину в Ташкенте
Двое водителей осуждены за перепалку, закончившуюся стрельбой. 23.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-23T10:30+0500
2022-01-23T10:30+0500
2022-01-23T11:07+0500
происшествия
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Ташкенте суд приговорил двоих мужчин к аресту, а одного из них – к штрафу за перепалку, закончившуюся стрельбой, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.Инцидент произошел 20 января в Мирзо-Улугбекском районе. Как сообщается, 32-летний водитель увидел автомобиль своего 37-летнего знакомого, с которым ранее у него был конфликт – мужчина ревновал к нему свою жену. Завязалась ссора, ревнивец сначала пнул машину соперника, а затем выстрелил в нее из пневматического пистолета.В результате ссоры никто не пострадал. Суд признал обоих участников конфликта виновными по статье 183 Административного кодекса ("Мелкое хулиганство") и приговорил их к 15 суткам ареста, а нападавшего – к штрафу в размере пяти базовых расчетных величин.Читайте также:
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ташкент
Мужчина расстрелял машину в Ташкенте
10:30 23.01.2022 (обновлено: 11:07 23.01.2022)
Двое водителей осуждены за перепалку, закончившуюся стрельбой.
ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik.
В Ташкенте суд приговорил двоих мужчин к аресту, а одного из них – к штрафу за перепалку, закончившуюся стрельбой, сообщает пресс-служба ГУВД
столицы.
Инцидент произошел 20 января в Мирзо-Улугбекском районе. Как сообщается, 32-летний водитель увидел автомобиль своего 37-летнего знакомого, с которым ранее у него был конфликт – мужчина ревновал к нему свою жену. Завязалась ссора, ревнивец сначала пнул машину соперника, а затем выстрелил в нее из пневматического пистолета.
В результате ссоры никто не пострадал. Суд признал обоих участников конфликта виновными по статье 183 Административного кодекса ("Мелкое хулиганство") и приговорил их к 15 суткам ареста, а нападавшего – к штрафу в размере пяти базовых расчетных величин.