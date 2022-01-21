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https://uz.sputniknews.ru/20220121/v-ferganskoy-oblasti-prokuror-popalsya-na-vzyatke-22315689.html
В Ферганской области прокурор попался на взятке
В Ферганской области прокурор попался на взятке
В прокуратуре Ферганской области возбудили дело в отношении своего старшего прокурора — что произошло в структуре?
2022-01-21T13:31+0500
2022-01-21T14:47+0500
происшествия
взятка
прокурор
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Фергане задержан старший прокурор областной прокуратуры. Он пытался получить взятку за свои предполагаемые услуги.Некоторые детали спецоперации сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Служитель в погонах пообещал заявителю зарегистрировать участок земли площадью полторы сотки через своих знакомых в управлении по кадастру. За услугу он попросил 1 000 долларов. Однако деньги получить не успел, так как был задержан сотрудниками областной прокуратуры и СГБ при получении взятки.В прокуратуре Ферганской области возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведется следствие.C 1 февраля качество борьбы с коррупцией в Узбекистане начнут оценивать по системе рейтинга. Сначала нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну.Читайте также:Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия &gt;&gt;В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией &gt;&gt;
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взятка, прокурор

В Ферганской области прокурор попался на взятке

13:31 21.01.2022 (обновлено: 14:47 21.01.2022)
© CC0 / Unsplash / Bill OxfordНаручники. Иллюстративное фото
Наручники. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© CC0 / Unsplash / Bill Oxford
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В прокуратуре Ферганской области возбудили дело в отношении своего старшего прокурора — что произошло в структуре?
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Фергане задержан старший прокурор областной прокуратуры. Он пытался получить взятку за свои предполагаемые услуги.
Некоторые детали спецоперации сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры
Служитель в погонах пообещал заявителю зарегистрировать участок земли площадью полторы сотки через своих знакомых в управлении по кадастру. За услугу он попросил 1 000 долларов. Однако деньги получить не успел, так как был задержан сотрудниками областной прокуратуры и СГБ при получении взятки.
В прокуратуре Ферганской области возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведется следствие.
C 1 февраля качество борьбы с коррупцией в Узбекистане начнут оценивать по системе рейтинга. Сначала нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну.

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