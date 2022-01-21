https://uz.sputniknews.ru/20220121/v-ferganskoy-oblasti-prokuror-popalsya-na-vzyatke-22315689.html

В Ферганской области прокурор попался на взятке

В Ферганской области прокурор попался на взятке

В прокуратуре Ферганской области возбудили дело в отношении своего старшего прокурора — что произошло в структуре?

2022-01-21T13:31+0500

2022-01-21T13:31+0500

2022-01-21T14:47+0500

происшествия

взятка

прокурор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/12/19294269_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6088911f3948efe536297fdec5bb6615.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Фергане задержан старший прокурор областной прокуратуры. Он пытался получить взятку за свои предполагаемые услуги.Некоторые детали спецоперации сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Служитель в погонах пообещал заявителю зарегистрировать участок земли площадью полторы сотки через своих знакомых в управлении по кадастру. За услугу он попросил 1 000 долларов. Однако деньги получить не успел, так как был задержан сотрудниками областной прокуратуры и СГБ при получении взятки.В прокуратуре Ферганской области возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведется следствие.C 1 февраля качество борьбы с коррупцией в Узбекистане начнут оценивать по системе рейтинга. Сначала нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну.Читайте также:Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия >>В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

взятка, прокурор