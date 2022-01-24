https://uz.sputniknews.ru/20220124/jiteli-mirzo-ulugbekskogo-rayona-ostalis-bez-sveta--prichiny-22348037.html

Жители Мирзо-Улугбекского района остались без света — причины

Жители Мирзо-Улугбекского района остались без света — причины

Специалисты уже приступили к ремонту, они работают над устранением неисправности в кабельной сети.

2022-01-24T13:42+0500

2022-01-24T13:42+0500

2022-01-24T13:42+0500

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. На подстанции "Горная" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла авария. Без электричества остались ряд предприятий и торговых точек, а также махалли "Навнихол" и "Буз". Монтеры Ташкентских электрических сетей Министерства энергетики немедленно выехали на место и обнаружили повреждение подземного кабеля, питающего подстанцию "Горная" в 35 кВ.Специалисты уже приступили к ремонту, они работают над устранением неисправности в кабельной сети. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, ремонт завершат в ближайшее время, и электроснабжение будет восстановлено.Читайте также:Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа >>Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно >>

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