https://uz.sputniknews.ru/20220124/jiteli-mirzo-ulugbekskogo-rayona-ostalis-bez-sveta--prichiny-22348037.html
Жители Мирзо-Улугбекского района остались без света — причины
Жители Мирзо-Улугбекского района остались без света — причины
Специалисты уже приступили к ремонту, они работают над устранением неисправности в кабельной сети.
2022-01-24T13:42+0500
2022-01-24T13:42+0500
2022-01-24T13:42+0500
общество
жители
свет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/09/15748202_573:0:3618:1713_1920x0_80_0_0_0afa229013f777c4813b7de2158633dc.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. На подстанции "Горная" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла авария. Без электричества остались ряд предприятий и торговых точек, а также махалли "Навнихол" и "Буз". Монтеры Ташкентских электрических сетей Министерства энергетики немедленно выехали на место и обнаружили повреждение подземного кабеля, питающего подстанцию "Горная" в 35 кВ.Специалисты уже приступили к ремонту, они работают над устранением неисправности в кабельной сети. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, ремонт завершат в ближайшее время, и электроснабжение будет восстановлено.Читайте также:Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа >>Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/09/15748202_953:0:3237:1713_1920x0_80_0_0_ee712cef5e6e3fae617610891c0e35a7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жители, свет
Жители Мирзо-Улугбекского района остались без света — причины
Специалисты уже приступили к ремонту, они работают над устранением неисправности в кабельной сети.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. На подстанции "Горная" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла авария. Без электричества остались ряд предприятий и торговых точек, а также махалли "Навнихол" и "Буз".
Монтеры Ташкентских электрических сетей Министерства энергетики немедленно выехали на место и обнаружили повреждение подземного кабеля, питающего подстанцию "Горная" в 35 кВ.
Специалисты уже приступили к ремонту, они работают над устранением неисправности в кабельной сети.
Как сообщили
в пресс-службе Минэнерго, ремонт завершат в ближайшее время, и электроснабжение будет восстановлено.
Читайте также: