https://uz.sputniknews.ru/20220124/kak-vlasti-podderjat-uzbekskix-proizvoditeley-produktov-pitaniya-22343459.html

Как власти поддержат узбекских производителей продуктов питания

Как власти поддержат узбекских производителей продуктов питания

Какие изменения ожидают предпринимателей, занимающихся переработкой плодоовощной, мясной, молочной и другой продукции, читайте в обзоре.

2022-01-24T10:30+0500

2022-01-24T10:30+0500

2022-01-24T10:39+0500

экономика

продукты

питание

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Правительство приняло меры по поддержке новых перспективных проектов производителей продуктов питания в Узбекистане.В частности, Фонду сельскохозяйственного развития и продовольственного обеспечения. выделят 20 миллиардов сумов. Средства направят на:Субсидии выделят после того, как эти проекты полностью реализуют и предоставят соответствующие сертификаты.В сентябре 2020-го президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому была ликвидирована компания "Узбекозиковкатхолдинг".Министерству сельского хозяйства глава государства поручил повысить конкурентоспособность и диверсифицировать продовольственную продукцию, а также создать новые инструменты поддержки предпринимателей, занимающихся переработкой плодоовощной, мясной, молочной и другой сельскохозяйственной продукции. Ранее в Государственном комитете по статистике назвали топ-10 покупателей узбекской продукции. По итогам 2021-го, Россия стала лидером с долей 17,9% в общем товарообороте, в то время как Китай с долей 17,7% стал лишь вторым.Читайте также:В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — статистика >>Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля >>

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продукты, питание