https://uz.sputniknews.ru/20211225/osvobojdenie-ot-uplaty-nds-nekotoryx-produktov-prodlitsya-do-aprelya-21942378.html

Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля

Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля

Закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров" был принят 25 октября 2021 года.

2021-12-25T13:08+0500

2021-12-25T13:08+0500

2021-12-25T13:17+0500

общество

мясо

продукты

картофель

ндс

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана внесло в парламент законопроект о продлении срока освобождения от уплаты НДС на мясо, картофель и другие продовольственные товары, написал в своем Telegram-канале депутат Даниёр Ганиев. Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>По его словам, проект закона предусматривает отсрочку по льготам еще на 4 месяца (до конца апреля включительно). Какие продукты питания освобождены от НДС:Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель >>В октябре этого года был принят закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров". В соответствии с документом, некоторые продукты были освобождены от уплаты НДС. Введение этой меры предусматривалось до 31 декабря этого года.Читайте также:В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов >>Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется >>

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мясо, продукты, картофель, ндс