https://uz.sputniknews.ru/20211225/osvobojdenie-ot-uplaty-nds-nekotoryx-produktov-prodlitsya-do-aprelya-21942378.html
Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля
Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля
Закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров" был принят 25 октября 2021 года.
2021-12-25T13:08+0500
2021-12-25T13:08+0500
2021-12-25T13:17+0500
общество
мясо
продукты
картофель
ндс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21942223_0:96:1880:1154_1920x0_80_0_0_dd24ceeb25938de14ec6fdf84b7411c9.jpg
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана внесло в парламент законопроект о продлении срока освобождения от уплаты НДС на мясо, картофель и другие продовольственные товары, написал в своем Telegram-канале депутат Даниёр Ганиев. Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>По его словам, проект закона предусматривает отсрочку по льготам еще на 4 месяца (до конца апреля включительно). Какие продукты питания освобождены от НДС:Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель >>В октябре этого года был принят закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров". В соответствии с документом, некоторые продукты были освобождены от уплаты НДС. Введение этой меры предусматривалось до 31 декабря этого года.Читайте также:В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов >>Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21942223_182:0:1842:1245_1920x0_80_0_0_c4299bb97a5ceebb558f1af74864a8c2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мясо, продукты, картофель, ндс
Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля
13:08 25.12.2021 (обновлено: 13:17 25.12.2021)
Закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров" был принят 25 октября 2021 года.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Правительство Узбекистана внесло в парламент законопроект о продлении срока освобождения от уплаты НДС на мясо, картофель и другие продовольственные товары, написал
в своем Telegram-канале депутат Даниёр Ганиев.
По его словам, проект закона предусматривает отсрочку по льготам еще на 4 месяца (до конца апреля включительно).
Какие продукты питания освобождены от НДС:
ввоз на территорию Узбекистана растительного масла, семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов;
оборот по производству и (или) реализации растительного масла, за исключением хлопкового;
ввоз и продажа мяса (говядина, овца, курица), импорт крупнорогатого скота, птицы и продуктов их убоя, а также замороженной рыбы и картофеля.
В октябре этого года был принят закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров". В соответствии с документом, некоторые продукты были освобождены от уплаты НДС. Введение этой меры предусматривалось до 31 декабря этого года.