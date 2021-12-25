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Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля
Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля
Закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров" был принят 25 октября 2021 года.
2021-12-25T13:08+0500
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общество
мясо
продукты
картофель
ндс
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана внесло в парламент законопроект о продлении срока освобождения от уплаты НДС на мясо, картофель и другие продовольственные товары, написал в своем Telegram-канале депутат Даниёр Ганиев. Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов &gt;&gt;По его словам, проект закона предусматривает отсрочку по льготам еще на 4 месяца (до конца апреля включительно). Какие продукты питания освобождены от НДС:Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель &gt;&gt;В октябре этого года был принят закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров". В соответствии с документом, некоторые продукты были освобождены от уплаты НДС. Введение этой меры предусматривалось до 31 декабря этого года.Читайте также:В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов &gt;&gt;Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется &gt;&gt;
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мясо, продукты, картофель, ндс

Освобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля

13:08 25.12.2021 (обновлено: 13:17 25.12.2021)
© Pexels/LukasСтейк и картофель
Стейк и картофель - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
© Pexels/Lukas
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Закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров" был принят 25 октября 2021 года.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана внесло в парламент законопроект о продлении срока освобождения от уплаты НДС на мясо, картофель и другие продовольственные товары, написал в своем Telegram-канале депутат Даниёр Ганиев.
Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>
По его словам, проект закона предусматривает отсрочку по льготам еще на 4 месяца (до конца апреля включительно).

Какие продукты питания освобождены от НДС:

ввоз на территорию Узбекистана растительного масла, семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов;
оборот по производству и (или) реализации растительного масла, за исключением хлопкового;
ввоз и продажа мяса (говядина, овца, курица), импорт крупнорогатого скота, птицы и продуктов их убоя, а также замороженной рыбы и картофеля.
Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель >>
В октябре этого года был принят закон "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров". В соответствии с документом, некоторые продукты были освобождены от уплаты НДС. Введение этой меры предусматривалось до 31 декабря этого года.
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Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется >>
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