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Кибербезопасностью займется служба госбезопасности
Кибербезопасностью займется служба госбезопасности
Депутаты обсуждают закон о защите информации и прав граждан.
2022-01-24T20:30+0500
2022-01-24T20:04+0500
общество
сгб
кибербезопасность
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Нижняя палата парламента в настоящее время рассматривает законопроект "О кибербезопасности", сообщает в своем Telegram-канале депутат Расул Кушербаев.В частности, отвечать за безопасность данных, согласно законопроекту, будет Служба государственной безопасности страны.Цель нового закона:Все это поможет обезопасить личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.Читайте также:
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сгб, кибербезопасность

Кибербезопасностью займется служба госбезопасности

20:30 24.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер работает за компьютером
Хакер работает за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Депутаты обсуждают закон о защите информации и прав граждан.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Нижняя палата парламента в настоящее время рассматривает законопроект "О кибербезопасности", сообщает в своем Telegram-канале депутат Расул Кушербаев.
В частности, отвечать за безопасность данных, согласно законопроекту, будет Служба государственной безопасности страны.
Цель нового закона:
урегулировать отношения в сфере кибербезопасности в киберпространстве республики
определить полномочия, права и обязанности уполномоченного органа в сфере кибербезопасности;
создать правовую базу для продвижения и развития национальной индустрии кибербезопасности. В частности, очертить меры для господдержки, обучения специалистов, создания национальной операционной системы и программного обеспечения и так далее.
Все это поможет обезопасить личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.
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