https://uz.sputniknews.ru/20220124/kiberbezopasnostyu-zaymetsya-slujba-gosbezopasnosti-22356313.html

Кибербезопасностью займется служба госбезопасности

Кибербезопасностью займется служба госбезопасности

Депутаты обсуждают закон о защите информации и прав граждан.

2022-01-24T20:30+0500

2022-01-24T20:30+0500

2022-01-24T20:04+0500

общество

сгб

кибербезопасность

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Нижняя палата парламента в настоящее время рассматривает законопроект "О кибербезопасности", сообщает в своем Telegram-канале депутат Расул Кушербаев.В частности, отвечать за безопасность данных, согласно законопроекту, будет Служба государственной безопасности страны.Цель нового закона:Все это поможет обезопасить личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.Читайте также:

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сгб, кибербезопасность