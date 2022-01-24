https://uz.sputniknews.ru/20220124/kiberbezopasnostyu-zaymetsya-slujba-gosbezopasnosti-22356313.html
Кибербезопасностью займется служба госбезопасности
Кибербезопасностью займется служба госбезопасности
Депутаты обсуждают закон о защите информации и прав граждан.
2022-01-24T20:30+0500
2022-01-24T20:30+0500
2022-01-24T20:04+0500
общество
сгб
кибербезопасность
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Нижняя палата парламента в настоящее время рассматривает законопроект "О кибербезопасности", сообщает в своем Telegram-канале депутат Расул Кушербаев.В частности, отвечать за безопасность данных, согласно законопроекту, будет Служба государственной безопасности страны.Цель нового закона:Все это поможет обезопасить личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
сгб, кибербезопасность
Кибербезопасностью займется служба госбезопасности
Депутаты обсуждают закон о защите информации и прав граждан.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Нижняя палата парламента в настоящее время рассматривает законопроект "О кибербезопасности", сообщает в своем Telegram-канале депутат Расул Кушербаев.
В частности, отвечать за безопасность данных, согласно законопроекту, будет Служба государственной безопасности страны.
урегулировать отношения в сфере кибербезопасности в киберпространстве республики
определить полномочия, права и обязанности уполномоченного органа в сфере кибербезопасности;
создать правовую базу для продвижения и развития национальной индустрии кибербезопасности. В частности, очертить меры для господдержки, обучения специалистов, создания национальной операционной системы и программного обеспечения и так далее.
Все это поможет обезопасить личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.