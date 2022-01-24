https://uz.sputniknews.ru/20220124/munisa-rizaeva-rasskazala-o-svoem-otnoshenii-k-mnogojenstvu--video-22348773.html
Муниса Ризаева рассказала о своем отношении к многоженству — видео
Муниса Ризаева рассказала о своем отношении к многоженству — видео
Поклонники задали артистке каверзный вопрос во время ее прямого эфира в Instagram.
2022-01-24T14:30+0500
2022-01-24T14:30+0500
2022-01-24T14:30+0500
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муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева пообщалась с подписчиками в Instagram на тему отношений.Певица рассказала, как относится к многоженству.Поклонники поинтересовались у певицы, смогла бы она выйти замуж за мужчину, у которого уже есть супруга. Или даже несколько.Звезда заявила, что достаточно себя уважает и ценит. Артистка уверена, что достойна лучшего и никогда не выберет женатого мужчину.Ранее Муниса Ризаева рассказала, какой нужно быть, чтобы встретить по-настоящему интересного спутника жизни.Читайте также:Лола Юлдашева посоветовала, что делать, если муж изменил >>Нилюфар Усманова занялась боксом — видео >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
муниса ризаева
Муниса Ризаева рассказала о своем отношении к многоженству — видео
Поклонники задали артистке каверзный вопрос во время ее прямого эфира в Instagram.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева пообщалась с подписчиками в Instagram на тему отношений.
Певица рассказала, как относится к многоженству.
Поклонники поинтересовались у певицы, смогла бы она выйти замуж за мужчину, у которого уже есть супруга. Или даже несколько.
"Нет, я совсем не понимаю такие отношения. Я не смогу быть второй, третьей или четвертой женой", — отрезала Ризаева.
Звезда заявила, что достаточно себя уважает и ценит. Артистка уверена, что достойна лучшего и никогда не выберет женатого мужчину.
Ранее Муниса Ризаева рассказала
, какой нужно быть, чтобы встретить по-настоящему интересного спутника жизни.