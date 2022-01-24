https://uz.sputniknews.ru/20220124/munisa-rizaeva-rasskazala-o-svoem-otnoshenii-k-mnogojenstvu--video-22348773.html

Муниса Ризаева рассказала о своем отношении к многоженству — видео

Муниса Ризаева рассказала о своем отношении к многоженству — видео

Поклонники задали артистке каверзный вопрос во время ее прямого эфира в Instagram.

2022-01-24T14:30+0500

2022-01-24T14:30+0500

2022-01-24T14:30+0500

это интересно

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева пообщалась с подписчиками в Instagram на тему отношений.Певица рассказала, как относится к многоженству.Поклонники поинтересовались у певицы, смогла бы она выйти замуж за мужчину, у которого уже есть супруга. Или даже несколько.Звезда заявила, что достаточно себя уважает и ценит. Артистка уверена, что достойна лучшего и никогда не выберет женатого мужчину.Ранее Муниса Ризаева рассказала, какой нужно быть, чтобы встретить по-настоящему интересного спутника жизни.Читайте также:Лола Юлдашева посоветовала, что делать, если муж изменил >>Нилюфар Усманова занялась боксом — видео >>

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муниса ризаева