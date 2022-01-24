https://uz.sputniknews.ru/20220124/pavel-durov-otsenil-blokcheynoe-buduschee-uzbekistana-i-ukrainy-22342206.html

Павел Дуров оценил "блокчейное" будущее Узбекистана и Украины

Павел Дуров оценил "блокчейное" будущее Узбекистана и Украины

Дуров оценил, останутся ли эти страны "на обочине технологического и экономического прогресса". Подробности — в материале.

2022-01-24T09:00+0500

2022-01-24T09:00+0500

2022-01-24T09:00+0500

общество

павел дуров

узбекистан

украина

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал новый доклад Центробанка России на тему криптовалют.Напомним: национальный регулятор предложил запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать ее владение. За нарушение этих требований в Центральном банке хотят ввести ответственность в виде штрафов.Дуров же считает, что запрет оборота криптовалют в России приведет к "оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики".Он отметил, что ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты, так как это неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий, которые повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — "от финансов до искусства".Дуров рассказал, кто из мировых лидеров завел Telegram — там есть и Мирзиёев >>По его словам, сегодня Россия — один из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии, и вдумчивое регулирование "позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики". Дуров добавил, что запрет на криптовалюты не остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере.Читайте также:Павел Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют сознание >>Павел Дуров стал самым богатым жителем ОАЭ >>

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