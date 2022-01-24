https://uz.sputniknews.ru/20220124/sammit-liderov-kitaya-i-tsentralnoy-azii-data-i-povestka-22346932.html

Саммит лидеров Китая и Центральной Азии: дата и повестка

Саммит лидеров Китая и Центральной Азии: дата и повестка

Что символизирует эта встреча и какие вопросы на ней поднимут лидеры стран, читайте в материале.

2022-01-24T14:00+0500

2022-01-24T14:00+0500

2022-01-24T16:14+0500

политика

китай

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Встреча глав стран Центральной Азии и Китая пройдет 25 января в онлайн-формате.Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В онлайн-саммите поучаствуют председатель Китая Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Стороны обменяются мнениями по широкому спектру взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем, а также дальнейшему развитию многогранного сотрудничества.По итогам онлайн-встречи лидеры примут совместное заявление. На этой неделе, 27 февраля, также пройдет виртуальный саммит лидеров Индии и стран Центральной Азии. Одной из ключевых тем станет региональная безопасность.Между тем одним из основных союзников региона остается Россия. В октябре прошло третье заседание министров иностранных дел государств Центральной Азии и России.Стороны затронули вопросы укрепления связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, миграционной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности и экологии.Участники встречи также отдельно обсудили борьбу с пандемией и координацию усилий стран.Читайте также:Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана >>Что делать ШОС с Афганистаном: Узбекистан готовится к председательству в организации >>

китай

центральная азия

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