https://uz.sputniknews.ru/20220124/skolko-let-tyurmy-poluchili-djixadisty-verbovavshie-shkolnikov--tochnyy-srok-22357485.html

Сколько лет тюрьмы получили джихадисты*, вербовавшие школьников — точный срок

Сколько лет тюрьмы получили джихадисты*, вербовавшие школьников — точный срок

Преступников задержали в июне 2021 года, когда в Сурхандарьинской области была пресечена деятельность запрещенного в стране религиозно-экстремистского течения "джихадизм".

2022-01-24T21:30+0500

2022-01-24T21:30+0500

2022-01-24T21:30+0500

происшествия

борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Двое жителей Термеза получили солидные тюремные сроки по решению суда за создание ячейки религиозно-экстремистского течения "джихадизм". Они также намеревались примкнуть к боевикам в Сирии, сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.Преступников задержали в июне 2021 года, когда в Сурхандарьинской области была пресечена деятельность религиозно-экстремистского течения "джихадизм". Против задержанных возбудили уголовные дела, проведено следствие.Термезский городской суд по уголовным делам признал обоих подсудимых виновными. Они приговорена к 15 годам и 15 годам шести месяцам лишения свободы соответственно.Им были предъявлены обвинения по статьям "посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан", "распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, с использованием СМИ, интернета", и "создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях с вовлечением несовершеннолетнего". Максимальный срок по данным статьям предусматривает наказание до 25 лет лишения свободы.В ходе суда было доказано, что обвиняемые пропагандировали идеи "джихада" возле мечетей в Термезе, вовлекли в эту деятельность школьников, а также планировали примкнуть к своим сторонникам в Сирии.* — религиозно-экстремистское течение, деятельность которого запрещена в Узбекистане.Читайте также:В Кашкадарье задержаны 12 человек по подозрению в религиозном экстремизме >>В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме >>

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борьба с терроризмом