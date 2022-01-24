https://uz.sputniknews.ru/20220124/skolko-raz-na-predpriyatiyax-uzbekistana-narushalos-trudovoe-zakonodatelstvo-22352020.html

Сколько раз на предприятиях Узбекистана нарушалось трудовое законодательство

Сколько раз на предприятиях Узбекистана нарушалось трудовое законодательство

В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. Как наказали виновников?

2022-01-24T16:19+0500

2022-01-24T16:19+0500

2022-01-24T16:19+0500

общество

узбекистан

трудовое законодательство

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В организациях и на предприятиях Узбекистана в прошлом году 52 530 раз нарушали трудовое законодательство. Об этом журналистам сообщила глава информационной службы Министерства занятости и трудовых отношений Мавджуда Мирзаева.В большинстве случаев — свыше 12% — работодатели не выплачивали зарплату своим сотрудникам. А во время хлопкового сезона поступило 146 жалоб на принудительный труд. В отношении 65 должностных лиц были приняты административные меры.Виновников 19 967 случаев нарушений законодательства об охране труда оштрафовали на 3 млрд 340 млн сумов.В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. По данным ведомства, к административной ответственности привлечено 596 должностных лиц, в отношении 199 возбуждены уголовные дела.Читайте также:Принимать на работу родственников могут запретить >>Тысячи узбекистанцев отстранили от работы за отказ от вакцинации >>

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узбекистан, трудовое законодательство