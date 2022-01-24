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Сколько раз на предприятиях Узбекистана нарушалось трудовое законодательство
Сколько раз на предприятиях Узбекистана нарушалось трудовое законодательство
В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. Как наказали виновников?
2022-01-24T16:19+0500
2022-01-24T16:19+0500
общество
узбекистан
трудовое законодательство
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В организациях и на предприятиях Узбекистана в прошлом году 52 530 раз нарушали трудовое законодательство. Об этом журналистам сообщила глава информационной службы Министерства занятости и трудовых отношений Мавджуда Мирзаева.В большинстве случаев — свыше 12% — работодатели не выплачивали зарплату своим сотрудникам. А во время хлопкового сезона поступило 146 жалоб на принудительный труд. В отношении 65 должностных лиц были приняты административные меры.Виновников 19 967 случаев нарушений законодательства об охране труда оштрафовали на 3 млрд 340 млн сумов.В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. По данным ведомства, к административной ответственности привлечено 596 должностных лиц, в отношении 199 возбуждены уголовные дела.Читайте также:Принимать на работу родственников могут запретить &gt;&gt;Тысячи узбекистанцев отстранили от работы за отказ от вакцинации &gt;&gt;
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узбекистан, трудовое законодательство

Сколько раз на предприятиях Узбекистана нарушалось трудовое законодательство

16:19 24.01.2022
© Sputnik / Владимир ФедоренкоПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
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В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. Как наказали виновников?
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В организациях и на предприятиях Узбекистана в прошлом году 52 530 раз нарушали трудовое законодательство. Об этом журналистам сообщила глава информационной службы Министерства занятости и трудовых отношений Мавджуда Мирзаева.

В большинстве случаев — свыше 12% — работодатели не выплачивали зарплату своим сотрудникам. А во время хлопкового сезона поступило 146 жалоб на принудительный труд. В отношении 65 должностных лиц были приняты административные меры.

Виновников 19 967 случаев нарушений законодательства об охране труда оштрафовали на 3 млрд 340 млн сумов.
В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. По данным ведомства, к административной ответственности привлечено 596 должностных лиц, в отношении 199 возбуждены уголовные дела.

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