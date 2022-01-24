https://uz.sputniknews.ru/20220124/skolko-raz-na-predpriyatiyax-uzbekistana-narushalos-trudovoe-zakonodatelstvo-22352020.html
Сколько раз на предприятиях Узбекистана нарушалось трудовое законодательство
Сколько раз на предприятиях Узбекистана нарушалось трудовое законодательство
В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. Как наказали виновников?
2022-01-24T16:19+0500
2022-01-24T16:19+0500
2022-01-24T16:19+0500
общество
узбекистан
трудовое законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/86/5278693_158:177:1043:675_1920x0_80_0_0_814bd42033537c36f3ecf3b62def93c3.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В организациях и на предприятиях Узбекистана в прошлом году 52 530 раз нарушали трудовое законодательство. Об этом журналистам сообщила глава информационной службы Министерства занятости и трудовых отношений Мавджуда Мирзаева.В большинстве случаев — свыше 12% — работодатели не выплачивали зарплату своим сотрудникам. А во время хлопкового сезона поступило 146 жалоб на принудительный труд. В отношении 65 должностных лиц были приняты административные меры.Виновников 19 967 случаев нарушений законодательства об охране труда оштрафовали на 3 млрд 340 млн сумов.В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. По данным ведомства, к административной ответственности привлечено 596 должностных лиц, в отношении 199 возбуждены уголовные дела.Читайте также:Принимать на работу родственников могут запретить >>Тысячи узбекистанцев отстранили от работы за отказ от вакцинации >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/86/5278693_365:164:1046:675_1920x0_80_0_0_74972709c4a0f0fe317d1fd61514b092.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, трудовое законодательство
Сколько раз на предприятиях Узбекистана нарушалось трудовое законодательство
В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. Как наказали виновников?
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В организациях и на предприятиях Узбекистана в прошлом году 52 530 раз нарушали трудовое законодательство. Об этом журналистам сообщила глава информационной службы Министерства занятости и трудовых отношений Мавджуда Мирзаева.
В большинстве случаев — свыше 12% — работодатели не выплачивали зарплату своим сотрудникам. А во время хлопкового сезона поступило 146 жалоб на принудительный труд. В отношении 65 должностных лиц были приняты административные меры.
Виновников 19 967 случаев нарушений законодательства об охране труда оштрафовали на 3 млрд 340 млн сумов.
В результате несчастных случаев за год на производстве пострадали 907 человек, 238 из них погибли. По данным ведомства, к административной ответственности привлечено 596 должностных лиц, в отношении 199 возбуждены уголовные дела.
Читайте также: